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Експосадовець СБУ, якого "звинуватили" в збагаченні, пішов з посади глави ФБУ на Одещині

22 квітня 2024 16:11
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Агабекян Карен
редактор
Експосадовець СБУ, якого "звинуватили" в збагаченні, пішов з посади глави ФБУ на Одещині
Колишній голова ФБУ на Одещині Віталій Герсак. Фото: society.comments.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У осередку Федерації боксу України в Одеській області з'явився новий керівник. Колишній склав свої повноваження перед зміною головного керівництва ФБУ.

Про зміни у ФБУ повідомив Телеграм канал "Єврейські манси".

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Колишній голова ФБУ на Одещині Віталій Герсак склав свої повноваження. Раніше у відставку також пішов його київський керівник Кирило Шевченко. При цьому 8 жовтня у Житомирі відбудуться вибори президента ФБУ.

До зміни влади місце Герсака займе віцепрезидент Федерації боксу України Олександра Гордієнко.

Офіційною причиною перестановки у ФБУ Одеської області названо не зміну центральної влади, а те, що Герсак нібито більше зайнятий війною і не справляється з обов'язками.

"Сьогодні є певне загострення на війні, і президент федерації Віталій Герсак він бойовий командир і через бойові завдання не може в повному обсязі виконувати обов'язки і очолювати Федерацію боксу. На його прохання він написав заяву і вийшов зі складу федерації", — повідомив Гордієнко.

Раніше у ЗМІ зазначали, що Герсак виділяється поки не військовими подвигами, а швидким збагаченням своєї родини.

Журналісти виявили, що за час перебування на посаді голови Миколаївської СБУ сім'я чиновника купили квартири в елітних ЖК у Києві та Одесі, дорогі автомобілі, серед яких "Мерседес-Бенс" V300D 2023 року випуску. Цей автомобіль на ринку коштує близько 100 тисяч доларів.

Також Герсака звинувачували у зв'язках із кримінальним авторитетом Халідом Мусаєвим, який співпрацював з Росією. Він же виїхав за кордон, а в лютому 2023-го подано в розшук.

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Кирило Шевченко
бокс
ФБУ
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