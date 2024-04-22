Експосадовець СБУ, якого "звинуватили" в збагаченні, пішов з посади глави ФБУ на Одещині
У осередку Федерації боксу України в Одеській області з'явився новий керівник. Колишній склав свої повноваження перед зміною головного керівництва ФБУ.
Про зміни у ФБУ повідомив Телеграм канал "Єврейські манси".
Зміни у Федерації боксу в Одеській області
Колишній голова ФБУ на Одещині Віталій Герсак склав свої повноваження. Раніше у відставку також пішов його київський керівник Кирило Шевченко. При цьому 8 жовтня у Житомирі відбудуться вибори президента ФБУ.
До зміни влади місце Герсака займе віцепрезидент Федерації боксу України Олександра Гордієнко.
Офіційною причиною перестановки у ФБУ Одеської області названо не зміну центральної влади, а те, що Герсак нібито більше зайнятий війною і не справляється з обов'язками.
"Сьогодні є певне загострення на війні, і президент федерації Віталій Герсак він бойовий командир і через бойові завдання не може в повному обсязі виконувати обов'язки і очолювати Федерацію боксу. На його прохання він написав заяву і вийшов зі складу федерації", — повідомив Гордієнко.
Раніше у ЗМІ зазначали, що Герсак виділяється поки не військовими подвигами, а швидким збагаченням своєї родини.
Журналісти виявили, що за час перебування на посаді голови Миколаївської СБУ сім'я чиновника купили квартири в елітних ЖК у Києві та Одесі, дорогі автомобілі, серед яких "Мерседес-Бенс" V300D 2023 року випуску. Цей автомобіль на ринку коштує близько 100 тисяч доларів.
Також Герсака звинувачували у зв'язках із кримінальним авторитетом Халідом Мусаєвим, який співпрацював з Росією. Він же виїхав за кордон, а в лютому 2023-го подано в розшук.
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