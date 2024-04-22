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Экс-чиновник СБУ, "обвиненный" в обогащении, ушел с поста главы ФБУ в Одесской области

22 апреля 2024 16:11
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Агабекян Карен
редактор
Экс-чиновник СБУ, "обвиненный" в обогащении, ушел с поста главы ФБУ в Одесской области
Бывший глава ФБУ в Одесской области Виталий Герсак. Фото: society.comments.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У ячейки Федерации бокса Украины в Одесской области появился новый руководитель. Прежний сложил свои полномочия перед сменой главного руководства ФБУ.

Об изменениях в ФБУ сообщил Телеграм канал "Еврейские мансы".

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Бывший глава ФБУ в Одесской области Виталий Герсак сложил свои полномочия. Ранее в отставке также ушел его киевский руководитель Кирилл Шевченко. 8 октября в Житомире состоятся выборы президента ФБУ.

До смены власти место Герсака займет вице-президент Федерации бокса Украины Александра Гордиенко.

Официальной причиной перестановки в ФБУ Одесской области названа не смена центральной власти, а то, что Герсак якобы больше занят войной и не справляется с обязанностями.

"Сегодня есть определенное обострение на войне, и президент федерации Виталий Герсак он боевой командир и в силу боевых задач не может в полном объеме выполнять обязанности и возглавлять Федерацию бокса. По его просьбе он написал заявление и вышел из состава федерации", — сообщил Гордиенко.

Ранее в СМИ отмечали, что Герсак выделяется пока не военными подвигами, а быстрым обогащением своей семьи.

Журналисты обнаружили, что за время пребывания на должности главы Николаевской СБУ семья чиновника купили квартиры в элитных ЖК в Киеве и Одессе, дорогие автомобили, среди которых "Мерседес-Бенс" V300D 2023 года выпуска. Этот автомобиль на рынке стоит около 100 тысяч долларов.

Также Герсака обвиняли в связях с криминальным авторитетом Халидом Мусаевым, сотрудничавшим Россией. Он же выехал за границу, а в феврале 2023-го года подан в розыск.

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Кирилл Шевченко
бокс
ФБУ
любительский бокс

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