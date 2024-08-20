Михайличенко пояснив, що чекає на Динамо в матчі з РБ Зальцбург

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній спортивний директор та головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко оцінив шанси київської команди у протистоянні з австрійським "РБ Зальцбург". Переможець протистояння зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Михайличенко звернувся до вболівальників напередодні першої зустрічі команд, повідомляє Sport.ua.

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У середу, 21 серпня, "Динамо" прийме у польському Любліні австрійський "РБ Зальцбург". Це вже третій суперник, з яким підопічні Олександра Шовковського зустрінуться у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. Раніше українська команда обіграла сербський "Партизан" з рахунком 9:3 за сумою двох матчів, а потім впоралася із шотландським "Рейнджерс" з рахунком 3:1 за сумою двох поєдинків.

Олександр Шовковський спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Михайличенко сказав про шанси "Динамо"

Олексій Михайличенко грав і за "Рейнджерс", і за "Динамо", а нещодавно тренував українську команду. Фахівець відвідав матч у Шотландії та похвалив Олександра Шовковського за заміни, які допомогли "біло-синім" досягти успіху.

Олексій Михайличенко під час матчу. Фото: УНІАН

Михайличенко вважає, що "РБ Зальцбург" є сильнішим суперником, ніж "Рейнджерс". На думку тренера, "Динамо" очікують два важкі матчі. Футболісти київської команди мають продемонструвати свою найкращу гру, щоби кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

"Бажаю "Динамо" натхнення, щоб футболісти змогли себе якнайкраще проявити. А нам нехай щастить, бажаю всім Перемоги та миру. Це — на першому місці. Воно є великим бажанням усієї України, Європи та світу. Дуже на це сподіваюся", — пояснив Михайличенко.

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