Михайличенко объяснил, что ждет Динамо в матче с РБ Зальцбург

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший спортивный директор и главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко оценил шансы киевской команды в противостоянии с австрийским "РБ Зальцбург". Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Михайличенко обратился к болельщикам накануне первой встречи команд, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

В среду, 21 августа, "Динамо" примет в польском Люблине австрийский "РБ Зальцбург". Это уже третий соперник, с которым подопечные Александра Шовковского встретятся в рамках квалификации Лиги чемпионов. Ранее украинская команда обыграла сербский "Партизан" со счетом 9:3 по сумме двух матчей, а потом справилась с шотландским "Рейнджерс" со счетом 3:1 по сумме двух поединков.

Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Михайличенко сказал о шансах "Динамо"

Алексей Михайличенко играл и за "Рейнджерс", и за "Динамо", а не так давно тренировал украинскую команду. Специалист посетил матч в Шотландии и похвалил Александра Шовковского за замены, которые помогли "бело-синим" добиться успеха.

Алексей Михайличенко во время матча. Фото: УНИАН

Михайличенко считает, что "РБ Зальцбург" является более сильным соперником, чем "Рейнджерс". По мнению тренера, "Динамо" предстоят два тяжелых матча. Футболисты киевской команды должны продемонстрировать свою лучшую игру, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов.

"Желаю "Динамо" вдохновения, чтобы футболисты смогли себя как можно лучше проявить. А нам пусть везет, желаю всем Победы и мира. Это — на первом месте. Оно является большим желанием всей Украины, Европы и мира. Очень на это надеюсь", — объяснил Михайличенко.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока.

Лидер украинского клуба подрался с тренером — детали скандала.

Ребров пригласит в сборную новичков из "Динамо" — один из них вызывается впервые.

"Бенфика" ищет замену Трубину после травмы украинца.