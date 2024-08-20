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Экс-тренер Динамо поделился ожиданиями от противостояния с РБ Зальцбург

20 августа 2024 15:37
Валерий Ковалевич - Редактор
Михайличенко объяснил, что ждет Динамо в матче с РБ Зальцбург
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший спортивный директор и главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко оценил шансы киевской команды в противостоянии с австрийским "РБ Зальцбург". Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. 

Михайличенко обратился к болельщикам накануне первой встречи команд, сообщает Sport.ua

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В среду, 21 августа, "Динамо" примет в польском Люблине австрийский "РБ Зальцбург". Это уже третий соперник, с которым подопечные Александра Шовковского встретятся в рамках квалификации Лиги чемпионов. Ранее украинская команда обыграла сербский "Партизан" со счетом 9:3 по сумме двух матчей, а потом справилась с шотландским "Рейнджерс" со счетом 3:1 по сумме двух поединков. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Михайличенко сказал о шансах "Динамо" 

Алексей Михайличенко играл и за "Рейнджерс", и за "Динамо", а не так давно тренировал украинскую команду. Специалист посетил матч в Шотландии и похвалил Александра Шовковского за замены, которые помогли "бело-синим" добиться успеха. 

Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко во время матча. Фото: УНИАН

Михайличенко считает, что "РБ Зальцбург" является более сильным соперником, чем "Рейнджерс". По мнению тренера, "Динамо" предстоят два тяжелых матча. Футболисты киевской команды должны продемонстрировать свою лучшую игру, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. 

"Желаю "Динамо" вдохновения, чтобы футболисты смогли себя как можно лучше проявить. А нам пусть везет, желаю всем Победы и мира. Это — на первом месте. Оно является большим желанием всей Украины, Европы и мира. Очень на это надеюсь", — объяснил Михайличенко. 

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