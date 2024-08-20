Михайличенко объяснил, что ждет Динамо в матче с РБ Зальцбург

Экс-тренер Динамо поделился ожиданиями от противостояния с РБ Зальцбург
Бывший спортивный директор и главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко оценил шансы киевской команды в противостоянии с австрийским "РБ Зальцбург". Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
Михайличенко обратился к болельщикам накануне первой встречи команд, сообщает Sport.ua.
В среду, 21 августа, "Динамо" примет в польском Люблине австрийский "РБ Зальцбург". Это уже третий соперник, с которым подопечные Александра Шовковского встретятся в рамках квалификации Лиги чемпионов. Ранее украинская команда обыграла сербский "Партизан" со счетом 9:3 по сумме двух матчей, а потом справилась с шотландским "Рейнджерс" со счетом 3:1 по сумме двух поединков.
Что Михайличенко сказал о шансах "Динамо"
Алексей Михайличенко играл и за "Рейнджерс", и за "Динамо", а не так давно тренировал украинскую команду. Специалист посетил матч в Шотландии и похвалил Александра Шовковского за замены, которые помогли "бело-синим" добиться успеха.
Михайличенко считает, что "РБ Зальцбург" является более сильным соперником, чем "Рейнджерс". По мнению тренера, "Динамо" предстоят два тяжелых матча. Футболисты киевской команды должны продемонстрировать свою лучшую игру, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов.
"Желаю "Динамо" вдохновения, чтобы футболисты смогли себя как можно лучше проявить. А нам пусть везет, желаю всем Победы и мира. Это — на первом месте. Оно является большим желанием всей Украины, Европы и мира. Очень на это надеюсь", — объяснил Михайличенко.
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