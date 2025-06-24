Шищенко заявив, що ще в Шахтарі U-16 помітив нездатність Мудрика грати в Європі

Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

Головний тренер чернівецької "Буковини" Сергій Шищенко тренував вінгера збірної України Михайла Мудрика в академії "Шахтаря". Ще в юному віці він побачив переваги та недоліки футболіста.

Про досвід роботи з Мудриком Шищенко розповів в інтерв'ю Денису Бойко.

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У Мудрика були недоліки ще в юному віці

Фахівець пригадав, як в 16 років Мудрик через умови контракту тренувався з командою U-19, де з гравцями на три роки старше йому було важко адаптуватися.

"Він ліз у дриблінг на трьох, втрачав м’яч, пропускав контратаки. Йому було дуже тяжко", — заявив Шищенко.

За словами тренера, Мудрик завжди вирізнявся талантом, але його ментальність стала перешкодою для успіху в Європі. Тренер ще тоді відчув, що Михайло не заграє за кордоном.

Михайло Мудрик. Фото: УАФ

"Йому важко ментально. Там інша ментальність", — підкреслив Шищенко.

Фахівець згадав, як Мудрик намагався вирішувати все сам, ігноруючи командну гру, що потім відзначали тренери "Шахтаря" Паулу Фонсека, Роберто Де Дзербі та навіть Маурісіо Почеттіно в "Челсі".

Мудрик не сприймає поради

Шищенко розповів, що після тренувань Мудрик залишався працювати індивідуально, за що заслужив повагу у тренерського штабу, але він не сприймав поради.

"Казав йому щось, а він, типу: "Тренере, я все знаю", — сказав Шищенко.

При цьому тренер вважає, що Мудрик, можливо, вибрав не ту команду чи чемпіонат, а тиск через рекордну суму трансферу в 70 млн євро лише ускладнив ситуацію.

Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Розквіт Мудрика у "Шахтарі" Шищенко пов’язує з періодом роботи Ігора Йовичевича, коли через війну конкуренція в команді знизилася, а хорватський спеціаліст робив ситуації, щоб у Михайла був простір.

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