Шищенко заявил, что еще в Шахтере U-16 заметил неспособность Мудрика играть в Европе

Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Главный тренер черновицкой "Буковины" Сергей Шищенко тренировал вингера сборной Украины Михаила Мудрика в академии "Шахтера". Еще в юном возрасте он увидел преимущества и недостатки футболиста.

Об опыте работы с Мудриком Шищенко рассказал в интервью Денису Бойко.

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Специалист вспомнил, как в 16 лет Мудрик из-за условий контракта тренировался с командой U-19, где с игроками на три года старше ему было тяжело адаптироваться.

"Он лез в дриблинг на троих, терял мяч, пропускал контратаки. Ему было очень тяжело", — заявил Шищенко.

По словам тренера, Мудрик всегда отличался талантом, но его ментальность стала препятствием для успеха в Европе. Тренер еще тогда почувствовал, что Михаил не заиграет за рубежом.

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

"Ему тяжело ментально. Там другая ментальность", — подчеркнул Шищенко.

Специалист вспомнил, как Мудрик пытался решать все сам, игнорируя командную игру, что потом отмечали тренеры "Шахтера" Паулу Фонсека, Роберто Де Дзерби и даже Маурисио Почеттино в "Челси".

Мудрик не воспринимает советы

Шищенко рассказал, что после тренировок Мудрик оставался работать индивидуально, за что заслужил уважение у тренерского штаба, но он не воспринимал советы.

"Говорил ему что-то, а он, типа: "Тренер, я все знаю", — сказал Шищенко.

При этом тренер считает, что Мудрик, возможно, выбрал не ту команду или чемпионат, а давление из-за рекордной суммы трансфера в 70 млн евро лишь усложнило ситуацию.

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Расцвет Мудрика в "Шахтере" Шищенко связывает с периодом работы Игоря Йовичевича, когда из-за войны конкуренция в команде снизилась, а хорватский специалист делал ситуации, чтобы у Михаила было пространство.

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