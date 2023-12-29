Екстренер Шахтаря залишить французький клуб

Пауло Фонсека. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Французький "Лілль" може залишитись без головного тренера. Клуб покине Пауло Фонсека.

Про це у соціальних мережах повідомив журналіст Мохаммед Тубаш-Тура.

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За інформацією джерела, португальський тренер влітку 2024 року покине "Лілль". Фахівець очолював команду з літа 2022 року.

Журналіст зазначив, що рішення Фонсеки не продовжувати контракт керівництво клубу приховуватиме до завершення сезону. Офіційно відмовки від журналістів звучатимуть як те, що рішення ухвалять наприкінці сезону.

Джерело зазначило, що Фонсеку не влаштовує трансферна кампанія клубу.

Зазначимо, що "Лілль" посідає п'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1. Минулого сезону португалець також привів клуб до п'ятого місця у чемпіонаті Франції.

Раніше Фонсека тренував португальську "Брагу", донецький "Шахтар", з яким ставав чемпіоном України, та римську "Рому".

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