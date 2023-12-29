Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-тренер Шахтера покинет французский клуб arrow

Экс-тренер Шахтера покинет французский клуб

29 декабря 2023 00:35
обновлено: 00:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Экс-тренер Шахтера покинет французский клуб
Пауло Фонсека. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французский "Лилль" может остаться без главного тренера. Клуб покинет Пауло Фонсека.

Об этом в социальных сетях сообщил журналист Мохаммед Тубаш-Тура.

Читайте также:

Фонсека должен покинуть "Лилль"

По информации источника, португальский тренер летом 2024 года покинет "Лилль". Специалист возглавлял команду с лета 2022 года.

Журналист отметил, что решение Фонсеки не продлевать контракт руководство клуба будет скрывать до завершения сезона. Официально отговорки от журналистов будут звучать как то, что решение примут в конце сезона.

Источник отметил, что Фонсеку не устраивает трансферная кампания клуба.

Отметим, что "Лилль" занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. В прошлом сезоне португалец также привел клуб к пятому месту в чемпионате Франции.

Ранее Фонсека тренировал португальскую "Брагу", донецкий "Шахтер", с которым становился чемпионом Украины, и римскую "Рому".

Напомним, бывший главный тренер Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

Житомирское "Полесье" сменит эмблему.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме