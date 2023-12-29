Экс-тренер Шахтера покинет французский клуб

Пауло Фонсека. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Французский "Лилль" может остаться без главного тренера. Клуб покинет Пауло Фонсека.

Об этом в социальных сетях сообщил журналист Мохаммед Тубаш-Тура.

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По информации источника, португальский тренер летом 2024 года покинет "Лилль". Специалист возглавлял команду с лета 2022 года.

Журналист отметил, что решение Фонсеки не продлевать контракт руководство клуба будет скрывать до завершения сезона. Официально отговорки от журналистов будут звучать как то, что решение примут в конце сезона.

Источник отметил, что Фонсеку не устраивает трансферная кампания клуба.

Отметим, что "Лилль" занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. В прошлом сезоне португалец также привел клуб к пятому месту в чемпионате Франции.

Ранее Фонсека тренировал португальскую "Брагу", донецкий "Шахтер", с которым становился чемпионом Украины, и римскую "Рому".

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