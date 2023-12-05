Екстренер збірної України радить Мілану купити Судакова

Георгій Судаков. Фото: ФК "Шахтар"

На українського півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова може з’явитися новий покупець. "Мілану" порадили перехопити гравця у "Ювентуса".

Порадив купити гравця колишній захисник "Мілану" та екстренер збірної України Мауро Тассотті. Слова спеціаліста навів портал PianettaMilan.it.

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За словами Тассотті, Судаков був у нього в збірній Україні й тому він за ним слідкує та знає його переваги. При цьому Мауро зазначив, що буде дуже важко купити гравця із "Шахтаря".

"Я назву Георгія Судаков, який був у мене в збірній України. Я читав, що люди говорять про нього, і це мені цікаво. Звичайно, я розумію наскільки важко привезти в Серію А гравця з України", — сказав Тассотті.

Зазначимо, що наразі Судаковим цікавляться багато клубів, але найбільший інтерес від "Ювентуса", який готовий заплатити 10-15 млн євро.

Окрім "Ювентуса" на Судакова претендують інші англійські, італійські та німецькі клуби. Серед цих клубів лондонський "Челсі".

Цього сезону Судаков забив три голи й зробив один асист у 16 матчах за "Шахтар".

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