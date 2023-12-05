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Екстренер збірної України радить Мілану купити Судакова

5 грудня 2023 16:34
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Агабекян Карен
редактор
Екстренер збірної України радить Мілану купити Судакова
Георгій Судаков. Фото: ФК "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На українського півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова може з’явитися новий покупець. "Мілану" порадили перехопити гравця у "Ювентуса".

Порадив купити гравця колишній захисник "Мілану" та екстренер збірної України Мауро Тассотті. Слова спеціаліста навів портал PianettaMilan.it.

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За словами Тассотті, Судаков був у нього в збірній Україні й тому він за ним слідкує та знає його переваги. При цьому Мауро зазначив, що буде дуже важко купити гравця із "Шахтаря".

"Я назву Георгія Судаков, який був у мене в збірній України. Я читав, що люди говорять про нього, і це мені цікаво. Звичайно, я розумію наскільки важко привезти в Серію А гравця з України", — сказав Тассотті.

Зазначимо, що наразі Судаковим цікавляться багато клубів, але найбільший інтерес від "Ювентуса", який готовий заплатити 10-15 млн євро.

Окрім "Ювентуса" на Судакова претендують інші англійські, італійські та німецькі клуби. Серед цих клубів лондонський "Челсі".

Цього сезону Судаков забив три голи й зробив один асист у 16 матчах за "Шахтар".

Нагадаємо, керівництво "Реала" готове запропонувати Луніну новий контракт.

Роналду опинився в епіцентрі скандалу після сварки із тренером Аль-Насра.

Судакова було звинувачено в тому, що він "сплавив" тренера "Шахтаря".

За добу відразу у двох українців із чемпіонату Англії змінилися головні тренери.

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