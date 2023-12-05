Экс-тренер сборной Украины советует Милану купить Судакова
На украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова может появиться новый покупатель. "Милану" посоветовали перехватить игрока у "Ювентуса".
Посоветовал купить игрока бывший защитник "Милана" и экс-тренер сборной Украины Мауро Тассотти. Слова специалиста привел портал PianettaMilan.it.
Sudakov 🔁 pic.twitter.com/CVp7ovNyYO— Copa 🇬🇧🇺🇦🇺🇸 (@copa8t) November 28, 2023
Тасотти рассказал, что это будет трудно сделать
По словам Тассотти, Судаков был у него в сборной Украине и поэтому он за ним следит и знает его преимущества. При этом Мауро отметил, что будет очень тяжело купить игрока из "Шахтера".
"Я назову Георгия Судакова, который был у меня в сборной Украины. Я читал, что люди говорят о нем, и это мне интересно. Конечно, я понимаю, насколько трудно привезти в Серию А игрока из Украины", — сказал Тассотти.
Судаковым интересуются многие клубы, но наибольший интерес от "Ювентуса", который готов заплатить 10-15 млн евро.
Кроме "Ювентуса", на Судакова претендуют другие английские, итальянские и немецкие клубы. Среди этих клубов лондонский "Челси".
В этом сезоне Судаков забил три гола и совершил один ассист в 16 матчах за "Шахтер".
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