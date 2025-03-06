Фонсека отримав рекордну дискваліфікацію за емоції в матчі Ліона

Пауло Фонсека. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека, який зараз тренує французький "Ліон", отримав велике покарання. Спеціаліста відсторонили через бурхливі емоції.

Про відсторонення тренер повідомив портал Ліги 1.

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Фонсеку покарали за інцидент, який стався 2 березня в кінці матчу між "Ліоном" та "Брестом".

Арбітр в кінці гри через ВАР вирішив переглянути момент з потенційним порушенням правил.

Арбітр після перегляду відео призначив пенальті у ворота "Ліону". Фонсека після цього почав сильно кричати на суддю й махати руками й потім був вилучений.

За свої емоції Фонсеку дискваліфікували до 30 листопада 2025 року.

До 15 вересня 2025 року Паулу заборонено відвідувати роздягальню команди, поле, а також тунелі та коридори, які ведуть до роздягальні та поля.

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