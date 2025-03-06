Фонсека отримав рекордну дискваліфікацію за емоції в матчі Ліона

Екстренера Шахтаря Фонсеку дискваліфікували майже на рік
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека, який зараз тренує французький "Ліон", отримав велике покарання. Спеціаліста відсторонили через бурхливі емоції.
Про відсторонення тренер повідомив портал Ліги 1.
Фонсека отримав найстрогіше покарання
Фонсеку покарали за інцидент, який стався 2 березня в кінці матчу між "Ліоном" та "Брестом".
Арбітр в кінці гри через ВАР вирішив переглянути момент з потенційним порушенням правил.
Арбітр після перегляду відео призначив пенальті у ворота "Ліону". Фонсека після цього почав сильно кричати на суддю й махати руками й потім був вилучений.
За свої емоції Фонсеку дискваліфікували до 30 листопада 2025 року.
До 15 вересня 2025 року Паулу заборонено відвідувати роздягальню команди, поле, а також тунелі та коридори, які ведуть до роздягальні та поля.
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