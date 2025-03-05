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Колишній тренер Шахтаря договорився до тривалої дискваліфікації

5 березня 2025 17:31
Максим Коваленко - Редактор
Екстренер Шахтаря Паулу Фонсека може втратити кілька місяців через дискваліфікацію
Тренер "Ліона" Паулу Фонсека. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial
Максим Коваленко - Редактор

У чемпіонаті Франції стався серйозний скандал. Він загрожує колишньому тренеру донецького "Шахтаря" тривалою дискваліфікацією.

Головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека може бути дискваліфікований на декілька місяців, повідомляє Get French Football News.

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Інцидент стався наприкінці одного з останніх матчів команди. Він стосується розмови тренера та судді.

Що відомо про скандал

Наприкінці матчу "Ліона" проти "Бреста" Паулу Фонсека підійшов до арбітра Бенуа Мійо, який показав йому червону картку. Тренер почав кричати на суддю. 

Слухання щодо Фонсеки в Дисциплінарному комітеті заплановані на 5 березня. Очікується, що Фонсека вибачиться за свою поведінку. 

Проте вибачення може не допомогти. За даними ЗМІ, він навряд чи уникне серйозного покарання. 

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спорт футбол Дискваліфікація Пауло Фонсека Ліон
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