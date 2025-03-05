Екстренер Шахтаря Паулу Фонсека може втратити кілька місяців через дискваліфікацію

Тренер "Ліона" Паулу Фонсека. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial

У чемпіонаті Франції стався серйозний скандал. Він загрожує колишньому тренеру донецького "Шахтаря" тривалою дискваліфікацією.

Головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека може бути дискваліфікований на декілька місяців, повідомляє Get French Football News.

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Інцидент стався наприкінці одного з останніх матчів команди. Він стосується розмови тренера та судді.

Paulo Fonseca might have overseen his final Ligue 1 game in the Lyon dugout this season after going head against head with referee Benoît Millot. The Portuguese head coach now faces a lengthy touchline ban. pic.twitter.com/6U412SW5Qj — Get French Football News (@GFFN) March 2, 2025

Що відомо про скандал

Наприкінці матчу "Ліона" проти "Бреста" Паулу Фонсека підійшов до арбітра Бенуа Мійо, який показав йому червону картку. Тренер почав кричати на суддю.

Слухання щодо Фонсеки в Дисциплінарному комітеті заплановані на 5 березня. Очікується, що Фонсека вибачиться за свою поведінку.

Проте вибачення може не допомогти. За даними ЗМІ, він навряд чи уникне серйозного покарання.

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