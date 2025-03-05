Экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека может потерять несколько месяцев из-за дисквалификации

Тренер "Лиона" Паулу Фонсека. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial

В чемпионате Франции произошел серьезный скандал. Он грозит бывшему тренеру донецкого "Шахтера" длительной дисквалификацией.

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека может быть дисквалифицирован на несколько месяцев, сообщает Get French Football News.

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Paulo Fonseca, возможно, наблюдал за своей последней игрой в Лиге 1 в блиндаже Лиона в этом сезоне после того, как пошел голова к голове с рефери Benoît Millot. Теперь главному тренеру португальцев грозит длительный бан на боковой линии. pic.twitter.com/6U412SW5Qj - Get French Football News (@GFFN) 2 марта 2025 года

Что известно о скандале

В конце матча "Лиона" против "Бреста" Паулу Фонсека подошел к арбитру Бенуа Мийо, который показал ему красную карточку. Тренер начал кричать на судью.

Слушания по Фонсеке в Дисциплинарном комитете запланированы на 5 марта. Ожидается, что Фонсека извинится за свое поведение.

Однако извинения могут не помочь. По данным СМИ, он вряд ли избежит серьезного наказания.

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