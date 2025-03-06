Фонсека получил рекордную дисквалификацию за эмоции в матче Лиона

Пауло Фонсека. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека, который сейчас тренирует французский "Лион", получил большое наказание. Специалиста отстранили из-за бурных эмоций.

Об отстранении тренера сообщил портал Лиги 1.

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Фонсеку наказали за инцидент, который произошел 2 марта в конце матча между "Лионом" и "Брестом".

Арбитр в конце игры из-за ВАР решил пересмотреть момент с потенциальным нарушением правил.

Арбитр после просмотра видео назначил пенальти в ворота "Лиона". Фонсека после этого начал сильно кричать на судью и махать руками и затем был удален.

За свои эмоции Фонсеку дисквалифицировали до 30 ноября 2025 года.

До 15 сентября 2025 года Паулу запрещено посещать раздевалку команды, поле, а также тоннели и коридоры, которые ведут к раздевалке и полю.

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