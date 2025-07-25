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Головна Спорт Ексзірка ММА Монсон розкритикував росіян

Ексзірка ММА Монсон розкритикував росіян

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 10:23
Монсон заговорив про російський паспорт та зраду
Джефф Монсон із російським паспортом. Фото: instagram.com/jeff_monson_official/

Російський боєць американського походження Джефф Монсон виступив із критикою на адресу спортсменів, які покинули РФ та змінили громадянство на тлі санкцій та ізоляції.

На його думку, це вчинок тих, хто забуває, де виріс й став чемпіоном, і воліє виїхати за перших труднощів, повідомляють місцеві ЗМІ.

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У своїх заявах Джефф Монсон фактично підіграв російській пропаганді, яка залюбки використовує фігуру американця, що "перевзувся", для виховання нових лоялістів. Колишній боєць став голосом системи, який пояснює, чому виїзд із країни — це не вибір, а зрада. Особливо в очах тих, хто ще вагається.

Джефф Монсон
Джефф Монсон із російськими окупантами на Донбасі. Фото: instagram.com/jeff_monson_official/

Позиція Монсона вписується в типовий наратив: якщо ти поїхав, то став не гідний довіри. Таких людей записують у "зрадники", їхні історії обнуляють, а на місце піднімають нових героїв, бажано з правильними політичними заявами та риторикою про "вірність".

Що відомо про Монсона

Колишній чемпіон світу з грепплінгу та джиу-джитсу, учасник UFC, PRIDE та Strikeforce неодноразово претендував на титул у важкій вазі й завершив кар'єру 2021 року.

З 2018 року Монсон став громадянином Росії, який відмовився від американського паспорта. Він став депутатом від "Єдиної Росії", пізніше прийняв іслам та бере активну участь у публічному житті. Його образ сьогодні використовується як інструмент: лояльний, наочний та зручний владі РФ.

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спорт ММА UFC російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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