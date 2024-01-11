Американський боєць Монсон, що поїхав жити в Росію, перейшов з MMA в нарди

В ММА Джефф Монсон більше не може конкурувати. Фото: скріншот

Відомий американський боєць MMA Джефф Монсон через нездатність виступати в боях почне кар'єру в нардах. Він представить Росію у міжнародних турнірах.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на промоутера бійця Володимира Хрюнова.

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52-річний Монсон під завершення своєї спортивної кар'єри переїхав до Росії, де займається політикою. Боєць прийняв громадянство РФ, а потім став депутатом Думи Красногорська від "Єдиної Росії".

У Росії Монсон підтримує Володимира Путіна та його політику агресора. Боєць не раз приїжджав на окуповані частини України, де допомагав бойовикам в ОРДЛО.

У Росії Монсон також виступає в поп-MMA, оскільки у професійних боях він уже не затребуваний.

За словами Хрюнова, Монсон всерйоз зайнявся нардами та виступив на Кубку Кремля, а зараз готується до міжнародних турнірів.

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"Це складне рішення, але життя триває. Він має дуже велику перспективу: нещодавно він виграв новорічний Кубок Кремля з нардів. Зараз, швидше за все, він братиме участь у міжнародних змаганнях і представлятиме Росію в цьому виді спорту", — розповів промоутер.

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