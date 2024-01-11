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Уехавший жить в Россию американский боец Монсон перешел из MMA в нарды

11 января 2024 14:17
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Агабекян Карен
редактор
Уехавший жить в Россию американский боец Монсон перешел из MMA в нарды
В ММА Джефф Монсон больше не может конкурировать. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Известный американский боец MMA Джефф Монсон из-за неспособности выступать в боях он начнет карьеру в нардах. Он представит Россию в международных турнирах.

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на промоутера бойца Владимира Хрюнова.

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52-летний Монсон на закате своей спортивной карьеры переехал в Россию, где занимается политикой. Боец принял гражданство РФ, а затем стал депутатом Думы Красногорска от "Единой России".

В России Монсон поддерживает Владимира Путина и его политику агрессора. Боец не единожды приезжал на оккупированные части Украины, где помогал боевикам в ОРДЛО.

В России Монсон также выступает в поп-MMA, поскольку в профессиональных боях он уже не востребован.

По словам Хрюнова, Монсон всерьез занялся нардами и выступил на Кубке Кремля, а сейчас готовится к международным турнирам.

Джефф Монсон
Монсон поддерживает войну в Украине. Фото: росСМИ

"Это сложное решение, но жизнь продолжается. Он имеет очень большую перспективу: недавно он выиграл новогодний Кубок Кремля по нардам. Сейчас, скорее всего, он будет участвовать в международных соревнованиях и представлять Россию в этом виде спорта", — рассказал промоутер.

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