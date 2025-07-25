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Главная Спорт Экс-звезда ММА Монсон раскритиковал россиян

Экс-звезда ММА Монсон раскритиковал россиян

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 10:23
Монсон заговорил о российском паспорте и предательстве
Джефф Монсон с российским паспортом. Фото: instagram.com/jeff_monson_official/

Российский боец американского происхождения Джефф Монсон выступил с критикой в адрес спортсменов, которые покинули РФ и сменили гражданство на фоне санкций и изоляции.

По его мнению, это поступок тех, кто забывает, где вырос и стал чемпионом, и предпочитает уехать при первых трудностях, сообщают местные СМИ. 

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В своих заявлениях Джефф Монсон фактически подыграл российской пропаганде, которая охотно использует фигуру "переобувшегося" американца для воспитания новых лоялистов. Бывший боец стал голосом системы, объясняющим, почему выезд из страны — это не выбор, а предательство. Особенно в глазах тех, кто еще колеблется.

Джефф Монсон
Джефф Монсон с российскими оккупантами на Донбассе. Фото: instagram.com/jeff_monson_official/

Позиция Монсона вписывается в типовой нарратив: если ты уехал, то стал не достоин доверия. Таких людей записывают в "предатели", их истории обнуляют, а на место поднимают новых героев, желательно с правильными политическими заявлениями и риторикой про "верность".

Что известно про Монсона

Бывший чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу, участник UFC, PRIDE и Strikeforce неоднократно претендовал на титул в тяжелом весе и завершил карьеру в 2021 году.

С 2018 года Монсон стал гражданином России, отказавшийся от американского паспорта. Он стал депутатом от "Единой России", позднее принял ислам и активно участвует в публичной жизни. Его образ сегодня используется как инструмент: лояльный, наглядный и удобный властям РФ. 

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спорт ММА UFC российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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