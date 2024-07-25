Мігранти пограбували австралійського спортсмена перед Олімпіадою-2024

Пограбований спортсмен Логан Мартін. Фото: x.com/UCI_BMX_FS

Напередодні Олімпійських ігор в Парижі сталося перше пограбування емігрантами. Постраждав австралійський спортсмен.

За інформацією порталу news.com.au, зловмисники поцупили речі зірки BMX Логана Мартіна із Австралії.

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In Brussels, migrants robbed an Olympic participant from Australia. pic.twitter.com/02ETLLrIic — senoy85081 (@senoy85081) July 25, 2024

Перша зухвала крадіжка на Олімпіаді-2024

Інцидент стався за кілька днів до офіційного старту Олімпійських ігор в Парижі. При цьому спортсмена пограбували в сусідній із Францією Бельгії — в центрі Брюсселя.

Емігранти розбили вікна фургона спортсмена та викрали його речі. За кілька десятків метрів вдалося знайти сумки та речі, які не зацікавили грабіжників.

При цьому грабіжники не знайшли у фургоні велосипеди, які були найдорожчими речами у спортсмена.

За словами Мартіна, він втратив гаманець, сумку та кілька інших речей. Пізніше у Олімпійській збірній Австралії повідомили про викрадення шоломів та взуття.

Наразі керівництво збірної Австралії працює над заміною викрадених речей.

Зазначимо, що Олімпійські ігри офіційно стартують 26 липня. При цьому вже почався футбольний турнір.

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