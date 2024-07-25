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Емігранти пограбували учасника Олімпійських ігор з Австралії

25 липня 2024 11:05
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Мігранти пограбували австралійського спортсмена перед Олімпіадою-2024
Пограбований спортсмен Логан Мартін. Фото: x.com/UCI_BMX_FS
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Напередодні Олімпійських ігор в Парижі сталося перше пограбування емігрантами. Постраждав австралійський спортсмен.

За інформацією порталу news.com.au, зловмисники поцупили речі зірки BMX Логана Мартіна із Австралії.

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Інцидент стався за кілька днів до офіційного старту Олімпійських ігор в Парижі. При цьому спортсмена пограбували в сусідній із Францією Бельгії — в центрі Брюсселя.

Емігранти розбили вікна фургона спортсмена та викрали його речі. За кілька десятків метрів вдалося знайти сумки та речі, які не зацікавили грабіжників.

При цьому грабіжники не знайшли у фургоні велосипеди, які були найдорожчими речами у спортсмена.

За словами Мартіна, він втратив гаманець, сумку та кілька інших речей. Пізніше у Олімпійській збірній Австралії повідомили про викрадення шоломів та взуття.

Наразі керівництво збірної Австралії працює над заміною викрадених речей.

Зазначимо, що Олімпійські ігри офіційно стартують 26 липня. При цьому вже почався футбольний турнір.

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