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Эмигранты ограбили участника Олимпийских игр из Австралии

25 июля 2024 11:05
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Мигранты ограбили австралийского спортсмена перед Олимпиадой-2024
Ограбленный спортсмен Логан Мартин. Фото: x.com/UCI_BMX_FS
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В преддверии Олимпийских игр в Париже произошло первое ограбление эмигрантами. Пострадал австралийский спортсмен.

По информации портала news.com.au, злоумышленники украли вещи звезды BMX Логана Мартина из Австралии.

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Инцидент произошел за несколько дней до официального старта Олимпийских игр в Париже. При этом спортсмена ограбили в соседней с Францией Бельгии — в центре Брюсселя.

Эмигранты разбили окна фургона спортсмена и забрали его вещи. Через несколько десятков метров удалось найти сумки и вещи, которые не заинтересовали грабителей.

При этом грабители не нашли в фургоне велосипеды, которые были самыми дорогими вещами спортсмена.

По словам Мартина, он потерял кошелек, сумку и несколько других вещей. Позже в Олимпийской сборной Австралии сообщили о похищении шлемов и обуви.

В настоящее время руководство сборной Австралии работает над заменой похищенных вещей.

Олимпийские игры официально стартуют 26 июля. При этом уже начался футбольный турнир.

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Олимпийские игры грабеж ограбление Олимпиада-2024 Париж-2024

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