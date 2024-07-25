Мигранты ограбили австралийского спортсмена перед Олимпиадой-2024

Ограбленный спортсмен Логан Мартин. Фото: x.com/UCI_BMX_FS

В преддверии Олимпийских игр в Париже произошло первое ограбление эмигрантами. Пострадал австралийский спортсмен.

По информации портала news.com.au, злоумышленники украли вещи звезды BMX Логана Мартина из Австралии.

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В Брюсселе, migrants robbed Olympic participant от Australia. pic.twitter.com/02ETLLrIic — senoy85081 (@senoy85081) July 25, 2024

Первая дерзкая кража на Олимпиаде-2024

Инцидент произошел за несколько дней до официального старта Олимпийских игр в Париже. При этом спортсмена ограбили в соседней с Францией Бельгии — в центре Брюсселя.

Эмигранты разбили окна фургона спортсмена и забрали его вещи. Через несколько десятков метров удалось найти сумки и вещи, которые не заинтересовали грабителей.

При этом грабители не нашли в фургоне велосипеды, которые были самыми дорогими вещами спортсмена.

По словам Мартина, он потерял кошелек, сумку и несколько других вещей. Позже в Олимпийской сборной Австралии сообщили о похищении шлемов и обуви.

В настоящее время руководство сборной Австралии работает над заменой похищенных вещей.

Олимпийские игры официально стартуют 26 июля. При этом уже начался футбольный турнир.

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