Мигранты ограбили австралийского спортсмена перед Олимпиадой-2024

Эмигранты ограбили участника Олимпийских игр из Австралии
В преддверии Олимпийских игр в Париже произошло первое ограбление эмигрантами. Пострадал австралийский спортсмен.
По информации портала news.com.au, злоумышленники украли вещи звезды BMX Логана Мартина из Австралии.
В Брюсселе, migrants robbed Olympic participant от Australia. pic.twitter.com/02ETLLrIic— senoy85081 (@senoy85081) July 25, 2024
Первая дерзкая кража на Олимпиаде-2024
Инцидент произошел за несколько дней до официального старта Олимпийских игр в Париже. При этом спортсмена ограбили в соседней с Францией Бельгии — в центре Брюсселя.
Эмигранты разбили окна фургона спортсмена и забрали его вещи. Через несколько десятков метров удалось найти сумки и вещи, которые не заинтересовали грабителей.
При этом грабители не нашли в фургоне велосипеды, которые были самыми дорогими вещами спортсмена.
По словам Мартина, он потерял кошелек, сумку и несколько других вещей. Позже в Олимпийской сборной Австралии сообщили о похищении шлемов и обуви.
В настоящее время руководство сборной Австралии работает над заменой похищенных вещей.
Олимпийские игры официально стартуют 26 июля. При этом уже начался футбольный турнир.
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