Головна Спорт Епіцентр втратив перемогу над Олександрією на останніх хвилинах

Епіцентр втратив перемогу над Олександрією на останніх хвилинах

Дата публікації: 27 квітня 2026 15:55
Епіцентр втратив перемогу над Олександрією в компенсований час
Футболісти "Епіцентру" святкують гол. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

У матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги "Епіцентр" зіграв унічию з "Олександрією". Поєдинок завершився без переможця. Команди обмінялися голами.

Результат вплинув на становище в нижній частині турнірної таблиці, повідомляє портал Новини.LIVE.

На початку зустрічі "Олександрія" забила вже на 2-й хвилині, однак після перегляду VAR взяття воріт було скасовано через офсайд. У першому таймі команди створили кілька небезпечних моментів. "Епіцентр" не реалізував вихід віч-на-віч, а в гостей були удари в поперечину та порятунок воротаря. На 33-й хвилині Рохас отримав передачу зі своєї половини поля і завдав точного удару в дальній кут, 1:0.

Ігровий епізод матчу. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official

Розв'язка настала в компенсований час

У другому таймі "Олександрія" володіла ініціативою і частіше атакувала. Команда створювала моменти, але не могла реалізувати їх. На 80-й хвилині Ндіага отримав жовту картку за небезпечну гру. У компенсований час гості зуміли забити.

Автором голу став Мігель Кампуш, який відзначився після подачі кутового. Цей м'яч став для нього першим у сезоні. Підсумковий рахунок — нічия, "Епіцентр" не втримав перемогу. "Олександрія" продовжила безвиграшну серію, яка триває з вересня.

"Епіцентр" — "Олександрія" — 1:1 (1:0)

Голи: Рохас, 33 — Кампуш, 90+3.

УПЛ Олександрія ФК Епіцентр
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
