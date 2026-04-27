Эпицентр упустил победу над Александрией в компенсированное время

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги "Эпицентр" сыграл вничью с "Александрией". Поединок завершился без победителя. Команды обменялись голами.

Результат повлиял на положение в нижней части турнирной таблицы.

В начале встречи "Александрия" забила уже на 2-й минуте, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. В первом тайме команды создали несколько опасных моментов. "Эпицентр" не реализовал выход один на один, а у гостей были удары в перекладину и спасение вратаря. На 33-й минуте Рохас получил передачу со своей половины поля и нанес точный удар в дальний угол, 1:0.

Развязка наступила в компенсированное время

Во втором тайме "Александрия" владела инициативой и чаще атаковала. Команда создавала моменты, но не могла реализовать их. На 80-й минуте Ндиага получил желтую карточку за опасную игру. В компенсированное время гости сумели забить.

Автором гола стал Мигель Кампуш, который отличился после подачи углового. Этот мяч стал для него первым в сезоне. Итоговый счет — ничья, "Эпицентр" не удержал победу. "Александрия" продлила безвыигрышную серию, которая продолжается с сентября.

"Эпицентр" — "Александрия" — 1:1 (1:0)

Голы: Рохас, 33 — Кампуш, 90+3.

