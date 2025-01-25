Манчестер Сіті та Евертон перемагають, Атлетіко втрачає очки — результати ТОП-матчів

Гра "Брайтон" — "Евертон". Фото: Reuters

У топових чемпіонатах продовжуються тури чемпіонату, де проходять цікаві матчі. В одному з них "Манчестер Сіті" несподівано обіграв "Челсі".

При цьому, другу гру підряд виграв "Евертон" Віталія Миколенка, повідомив портал Новини.LIVE.

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У центральному матчі АПЛ чинний чемпіон "Манчестер Сіті", який у кризовому стані, приймав "Челсі" — одну з найкращих атак цього сезону.

Лондонці першими відкрили рахунок після удару Мадуеке. "Манчестер Сіті" відновили паритет лише під кінець першого тайму зусиллями Гвардіола.

У другому таймі Голлан та Фоден принесли перемогу "Сіті".

Ерлінг Голлан в матчі з "Челсі". Фото: Reuters

"Манчестер Сіті" — "Челсі" — 3:1

Голи: Гвардіол, 42, Голлан, 67, Фоден, 87 — Мадуеке, 3

Ліверпульський "Евертон" провів свій другий матч під керівництвом нового-стартого головного тренера Девіда Моєса.

Єдиний переможний гол забив з пенальті Ндіає. Миколенко провів весь матч та був одним з найкращих у складі своєї команди.

"Брайтон" — "Евертон" 0:1

Гол: Ндіає, 42 (пен.)

Лондонський "Арсенал" в 23-му турі їздив на виїзд до "Вулвергемптона". Для "канонірів" у боротьбі з "Ліверпулем" була важлива перемога, але знову вона далась їм дуже важко.

Єдиний го у матчі забив конкурент Зінченка на позиції Калафіорі. Цікаво, що обидві команди догравали матч 10 на 10 через червоні картки у своїх командах.

"Вулвергемптон" — "Арсенал" 0:1

Гол: Калафіорі, 74

У матчі "Саутгемптона" та "Ньюкасла" було цікаво, чи знову заб’є бомардир "сорок" Ісак.

Швед не підвів і спершу зрівняв рахунок з пенальті, а через чотири хвилини вивів команду вперед. У "сорок" ще один м’яч забив Тоналі.

"Саутгемптон" — "Ньюкасл" 1:3

Голи: Беднарек, 10 — Ісак, 26 (пен.), 30, Тоналі, 51

Чемпіонат Іспанії

Мадридський "Атлетіко" в рамках 21-го туру іспанської Ла-Ліги приймав "Вільярреал".

В першому таймі "жовта субмарина" відкрила рахунок. Морено забив з пенальті.

У другому таймі Ліно зрівняв рахунок, але більше "матрасники" не зробили, хоч їм й дуже необхідні були очки в боротьбі за чемпіонство з "Реалом".

"Атлетіко" — "Вільярреал". Фото: Reuters

"Атлетіко" — "Вільярреал" 1:1

Голи: Ліно, 58 — Морено, 29 (пен.)

Чемпіонат Німеччини

Майбутній суперник донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів "Боруссія" Дортмунд після звільнення головного тренера Нурі Шахіна знову втратила очки.

Команда залишилась в меншості на 21-й хвилині, але після голів Гірассі та автогола Фрідля "Боруссія" вела з рахунком 2:0. Однак в другій половині Біттенкурт та Дукш зрівняли рахунок.

"Боруссія" Д — "Вердер" 2:2

Голи: Гірассі, 28, Фрідль, 51 (авт.) — Біттенкурт, 65, Дукш, 72

Чемпіон Німеччини "Баєр" на виєзді зіграв з РБ "Лейпциг".

Шик на 18-й хвилині вивів "Баєр" вперед, а Гарсия на 36-й подвоїв рахунок.

Під кінець першого тайму Раум відквитав один м’яч. Потім в кінці другої половини Тапсоба відзначився автоголом.

"РБ Лейпциг" — "Баєр" 2:2

Голи: Раум, 41, Тапсоба, 85 (авт.) — Шик, 18, Гарсія, 36

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