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Эвертон победил, Ман Сити обыграл Челси — результаты ТОП-матчей

25 января 2025 23:08
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Манчестер Сити и Эвертон побеждают, Атлетико теряет очки — результаты ТОП-матчей
Игра "Брайтон" — "Эвертон". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В топовых чемпионатах продолжаются туры чемпионата, где проходят интересные матчи. В одном из них "Манчестер Сити" неожиданно обыграл "Челси".

При этом, вторую игру подряд выиграл "Эвертон" Виталия Миколенко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Чемпионат Англии

В центральном матче АПЛ действующий чемпион "Манчестер Сити", который в кризисном состоянии, принимал "Челси" — одну из лучших атак этого сезона.

Лондонцы первыми открыли счет после удара Мадуэке. "Манчестер Сити" восстановили паритет лишь под конец первого тайма усилиями Гвардиола.

Во втором тайме Холлан и Фоден принесли победу "Сити".

Манчестер Сити - Челси
Эрлинг Холлан в матче с "Челси". Фото: Reuters

"Манчестер Сити" — "Челси" — 3:1

Голы: Гвардиол, 42, Холлан, 67, Фоден, 87 — Мадуэке, 3

Ливерпульский "Эвертон" провел свой второй матч под руководством нового-старого главного тренера Дэвида Мойеса.

Единственный победный гол забил с пенальти Ндиайе. Украинец Миколенко провел весь матч и был одним из лучших в составе своей команды.

"Брайтон" — "Эвертон" 0:1

Гол: Ндиайе, 42 (пен.)

Лондонский "Арсенал" в 23-м туре ездил на выезд к "Вулверхэмптону". Для "канониров" в борьбе с "Ливерпулем" была важна победа, но снова она далась им очень тяжело.

Единственный гол в матче забил конкурент Зинченко на позиции Калафиори. Интересно, что обе команды доигрывали матч 10 на 10 из-за красных карточек в своих командах.

"Вулверхэмптон" — "Арсенал" 0:1

Гол: Калафиори, 74

В матче "Саутгемптона" и "Ньюкасла" было интересно, забьет ли снова бомардир "сорок" Исак.

Швед не подвел и сперва сравнял счет с пенальти, а спустя четыре минуты вывел команду вперед. У "сорок" еще один мяч забил Тонали.

"Саутгемптон" — "Ньюкасл" 1:3

Голы: Беднарек, 10 — Исак, 26 (пен.), 30, Тонали, 51

Чемпионат Испании

Мадридский "Атлетико" в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги принимал "Вильярреал".

В первом тайме "желтая субмарина" открыла счет. Морено забил с пенальти.

Во втором тайме Лино сравнял счет, но больше "матрасники" не сделали, хоть им и очень необходимы были очки в борьбе за чемпионство с "Реалом".

Атлетико - Вильярреал
"Атлетико" — "Вильярреал". Фото: Reuters

"Атлетико" — "Вильярреал" 1:1

Голы: Лино, 58 — Морено, 29 (пен.)

Чемпионат Германии

Будущий соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов "Боруссия" Дортмунд после увольнения главного тренера Нури Шахина снова потеряла очки.

Команда осталась в меньшинстве на 21-й минуте, но после голов Гирасси и автогола Фридля "Боруссия" вела со счетом 2:0. Однако во второй половине Биттенкурт и Дукш сравняли счет.

"Боруссия" Д— "Вердер" 2:2

Голы: Гирасси, 28, Фридль, 51 (авт.) — Биттенкурт, 65, Дукш, 72

Чемпион Германии "Байер" на выезде сыграл с РБ "Лейпциг".

Шик на 18-й минуте вывел "Байер" вперед, а Гарсия на 36-й удвоил счет.

Под конец первого тайма Раум отквитал один мяч. Затем в конце второй половины Тапсоба отметился автоголом.

"РБ Лейпциг" —"Байер" 2:2

Голы: Раум, 41, Тапсоба, 85 (авт.) — Шик, 18, Гарсия, 36

Напомним, Александр и Катерина Усики помогают украинским военным.

В Турции "Трабзонспор" планирует провести трансферы Дениса Попова и Александра Зубкова.

Японский "литун" шокировал невероятным рекордом на трамплине.

Лондонский "Челси" заплатит огромные деньги за покупку звезды "Манчестер Юнайтед".

футбол Эвертон Виталий Миколенко Манчестер Сити Челси

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