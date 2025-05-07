Евертон хоче підписати Фірпо, який може замінити Віталія Миколенка влітку

Віталій Миколенко. Фото: Reuters

У "Евертоні" хочуть посилити конкуренцію на позиції лівого захисника. Наразі на лівому фланзі оборони у українця Віталія Миколенка немає конкурентів.

Крім посилення позиції, існує ймовірність, що клуб готується до втрати Миколенка, повідомив портал Goodison News.

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Миколенка хочуть замінити

"Евертон" цікавиться 28-річним захисником "Лідса" Хуніора Фірпо, якого клуб купив в 2021 році за 15 млн євро у "Барселони".

У Фірпо влітку завершується дія контракту із клубом й його можуть підписати вільним агентом. Наразі він вже може вести перемовини з іншими клубами.

За інформацією джерела, "Евертон" конкурує з трьома іспанськими клубами, серед яких "Бетіс, вихованцем якого є Фірпо,

Також претендують на Фірпо "Вест Гем" та "Крістал Пелас".

Джерело вважає, що Фірпо може отримати гарантоване місце у стартовому складі, бо він перейшов вільним агентом. Тому Миколенка мають або продати, або посадити на лавку запасних.

Цього сезону Миколенко провів 34 матчі у всіх турнірах, де зробив два асисти. Контракт Віталія з "Евертоном" діє до 30 червня 2026 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінюють гравця в 28 млн євро.

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