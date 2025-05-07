Эвертон хочет подписать Фирпо, который может заменить Виталия Миколенко летом

Виталий Миколенко. Фото: Reuters

В "Эвертоне" хотят усилить конкуренцию на позиции левого защитника. Сейчас на левом фланге обороны у украинца Виталия Миколенко нет конкурентов.

Кроме усиления позиции, существует вероятность, что клуб готовится к потере Миколенко, сообщил портал Goodison News.

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Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Миколенко хотят заменить

"Эвертон" интересуется 28-летним защитником "Лидса" Хуниором Фирпо, которого клуб купил в 2021 году за 15 млн евро у "Барселоны".

У Фирпо летом завершается действие контракта с "Лидсом" и его могут подписать свободным агентом. Сейчас он уже может вести переговоры с другими клубами.

По информации источника, "Эвертон" конкурирует с тремя испанскими клубами, среди которых "Бетис, воспитанником которого является Фирпо,

Также претендуют на Фирпо "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".

Источник считает, что Фирпо может получить гарантированное место в стартовом составе, потому что он перейдет свободным агентом. Поэтому Миколенко должны или продать, или посадить на скамейку запасных.

В этом сезоне Миколенко провел 34 матча во всех турнирах, где сделал два ассиста. Контракт Виталия с "Эвертоном" действует до 30 июня 2026 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивают игрока в 28 млн евро.

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