Україна — Бельгія — другий матч судитиме експерт з жовтого кольору

Німецький арбітр Даніель Зіберт. Фото: Reuters/Andrew Boyers

У неділю, 23 березня, збірна України зіграє другий матч плей-оф Ліги націй проти збірної Бельгії. Поєдинок пройде у бельгійському місті Генк.

В УЄФА вже визначилися, хто судитиме другий поєдинок між Україною та Бельгією, повідомляє пресслужба організації.

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Німецький арбітр Даніель Зіберт. Фото: REUTERS/Stringer

Хто судитиме Україна — Бельгія

Матч судитиме німецька бригада арбітрів. Головним суддею буде Даніель Зіберт. Його помічниками на лініях будуть Рафаель Фолтин та Домінік Шаал.

Четвертим арбітром призначено Даніеля Шлягера. За VAR відповідатимуть Паскаль Мюллер та Катрін Рафальські.

Даніель Зіберт став арбітром ФІФА у 2014 році. Працював на ЧС-2022 та ЧЄ-2024.

Він вперше судитиме офіційний матч збірної України. Раніше він працював на матчі плей-оф Євро-2024 проти Боснії четвертим арбітром.

Цікаво, що Зіберт дуже нетолерантний до грубощів на полі. За даними WhoScored, за 26 матчів цього сезону у різних турнірах він показав аж 115 жовтих та шість червоних карток.

Другий матч між Україною та Бельгією пройде у бельгійському місті Генк у неділю, 23 березня.

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