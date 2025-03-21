Украина - Бельгия — второй матч будет судить эксперт по желтому цвету

Немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины сыграет второй матч плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии. Поединок пройдет в бельгийском городе Генк.

В УЕФА уже определились, кто будет судить второй поединок между Украиной и Бельгией, сообщает пресс-служба организации.

Читайте также:

Этот арбитр интересен своим поведением на поле. Также он будет "новичком" в матчах сборной Украины.

Немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Фото: REUTERS/Stringer

Кто будет судить Украина — Бельгия

Матч будет судить немецкая бригада арбитров. Главным судьей будет Даниэль Зиберт. Его помощниками на линиях будут Рафаэль Фолтин и Доминик Шаал.

Четвертым арбитром назначен Даниэль Шлягер. За VAR будут отвечать Паскаль Мюллер и Катрин Рафальски.

Даниэль Зиберт стал арбитром ФИФА в 2014 году. Работал на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024.

Он впервые будет судить официальный матч сборной Украины. Ранее он работал на матче плей-офф Евро-2024 против Боснии четвертым арбитром.

Интересно, что Зиберт очень не толерантен к грубости на поле. По данным WhoScored, за 26 матчей этого сезона в различных турнирах он показал аж 115 желтых и шесть красных карточек.

Второй матч между Украиной и Бельгией пройдет в бельгийском городе Генк в воскресенье, 23 марта.

Напомним, где и когда смотреть второй матч плей-офф Лиги наций Бельгия — Украина.

Украина имеет хорошее преимущество перед вторым матчем с Бельгией, но есть конкретные причины, почему ей нельзя расслабляться.

Украина имеет кадровые проблемы перед вторым матчем с Бельгией, но есть рецепт, как их решить.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в Италии, им интересуется топовый клуб.