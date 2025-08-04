Фанати Црвени Звезди погрожують Динамо: готують провокації з прапорами РФ

Уболівальники "Црвени Звезди". Фото: "Црвена Звезда"

Київське "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти кіпрського "Пафосу". У разі перемоги команду Олександра Шовковського чекає протистояння з переможцем пари сербської "Црвени Звезди" та польського "Леху".

Уболівальники "Црвени Звезди" в соцмережах упевнені, що зіграють проти "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE,

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Серби погрожують українським футболістам

Фанати "Црвени Звезди" у війні в Україні підтримують Росію. Деякі з них навіть підняли зброю проти українців. Тому не варто дивуватися, що гра з киянами стане для них дуже принциповою.

Уболівальники в матчі з "Динамо" обіцяють всіяти всі трибуни прапорами Росії та фото Володимира Путіна.

Наведені коментарі містять нецензурну лексику.

babicn8: "У чомусь Зірка і Партизан згодні — бити українських п*дарів".

grande_zolee: "Щоб ми обіс**ли укро-на**стів і помстилися сусідам за B-92 з минулого року".

marko.djurovic.1986: "Днями не міг спати після того двобою 2000-го, але тепер, якщо Бог дасть, пройдемо "Лех" (99% пройдемо), ідемо по "помсту"!!!"

mutavdzic7: "За скандування на підтримку Росії УЄФА викине нас із Європи".

milovan_mikely: "Не можу дочекатися, коли замайорять російські прапори".

luka2603: "Слава Росії"

zvezdini_mangupi_: "Що б я дав, щоб довести цих на*истів українців, щоб ми їх так від***хали, щоб згадали б рідну маму".

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