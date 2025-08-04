Фанаты Црвены Звезды угрожают Динамо: готовят провокации с флагами РФ

Болельщики "Црвены Звезды". Фото: "Црвена Звезда"

Киевское "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против кипрского "Пафоса". В случае победы команду Александра Шовковского ждет противостояние с победителем пары сербской "Црвены Звезды" и польского "Леха".

Болельщики "Црвены Звезды" в соцсетях уверены, что сыграют против "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE,

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Сербы угрожают украинским футболистам

Фанаты "Црвены Звезды" в войне в Украине поддерживают Россию. Некоторые из них даже подняли оружие против украинцев. Поэтому не стоит удивляться, что игра с киевлянами станет для них очень принципиальной.

Болельщики в матче с "Динамо" обещают усеять все трибуны флагами России и фото Владимира Путина.

Приведенные комментарии содержат нецензурную лексику.

babicn8: "В чем-то "Звезда" ирка и "Партизан" согласны — бить украинских п*даров".

grande_zolee: "Чтобы мы обо**али укро-на**стов и отомстили соседям за B-92 с прошлого года".

marko.djurovic.1986: "На днях не мог спать после того поединка 2000-го, но теперь, если Бог даст, пройдем "Лех" (99% пройдем), идем за "местью"!!!"

mutavdzic7: "За скандирование в поддержку России УЕФА вышвырнет нас из Европы".

milovan_mikely: "Не могу дождаться, когда замелькают российские флаги".

luka2603: "Слава России"

zvezdini_mangupi_: "Чтобы я дал, чтобы довести этих на*истов украинцев, чтобы мы их так от***хали, чтобы вспомнили бы родную маму".

Напомним, футболист криворожского "Кривбасса" не вернулся с командой со сборов из-за нежелания быть в Украине.

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