Фаніян та Меркадо збиратимуть кошти на реконструкцію школи в Миколаєві

Арам Фаніян. Фото: Instagram/faniyan_aram

20 січня у Києві в клубі SPARTABOX відбудеться масштабний вечір з боксу, головна мета якого зібрати 5 мільйонів гривень для проєкту UNITED24 з відбудови спортивної школи у Миколаєві. Головною подією вечора стане двобій за титул чемпіона світу WBF між Арамом Фаніяном та Франциско Меркадо.

Подробиці та анонс заходу, в матеріалі Новини.LIVE.

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Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (23-2, 5 КО) змагатиметься вже за четвертий титул у своїй кар’єрі. Раніше він боксував за пояси молодіжного чемпіона WBC Silver, WBO Oriental та IBO International.

Для 26-річного Фаніяна це буде перший виступ після поразки за очками від британця Адама Азіма у вересні минулого року. До цього Арам йшов на 10-матчеву переможну серію, завоювавши титули за версіями WBO Oriental та IBO International.

25-річний Меркадо вдруге в кар'єрі битиметься за межами батьківщини. Єдиний досвід раніше виявився невдалим, Франциско програв у Чехії місцевому проспекту Павлу Полаковичу. На рахунку мексиканця є досить гучний успіх — наприкінці 2021 року він здолав за очками аргентинця Фабіана Майдану, який є молодшим братом легендарному Маркосу Майдані.

Меркадо минулий бій провів 12 грудня, перемігши технічним нокаутом у третьому раунді співвітчизнику Мануелу Альварезу (4-7, 2 КО).

В андеркарді майбутнього вечора боксу заплановано шість поєдинків за участю Назрі Рагімова, Тараса Бондарчука та ін.

Ведучий Горбунов, співатиме Козак Сіромаха

Ведучим вечора буде український телеведучий та шоумен Юрій Горбунов. Розважатимуть гостей зіркові артисти Козак Сіромаха, Світлана Тарабарова та Альона Омаргалієва.

Окрім збору на відновлення пошкодженої росіянами школи, під час заходу відбудеться благодійний аукціон. Виручені з нього кошти будуть передані зведеному воєнізованому підрозділу патрульної поліції ім. Нестора Махно та ударній роті БПАК "Бойові Хрущі"

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