Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Фаніян та Меркадо збиратимуть кошти на реконструкцію школи в Миколаєві arrow

Фаніян та Меркадо збиратимуть кошти на реконструкцію школи в Миколаєві

12 січня 2024 16:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Фаніян та Меркадо збиратимуть кошти на реконструкцію школи в Миколаєві
Арам Фаніян. Фото: Instagram/faniyan_aram
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

20 січня у Києві в клубі SPARTABOX відбудеться масштабний вечір з боксу, головна мета якого зібрати 5 мільйонів гривень для проєкту UNITED24 з відбудови спортивної школи у Миколаєві. Головною подією вечора стане двобій за титул чемпіона світу WBF між Арамом Фаніяном та  Франциско Меркадо. 

Подробиці та анонс заходу, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (23-2, 5 КО) змагатиметься вже за четвертий титул у своїй кар’єрі. Раніше він боксував за пояси молодіжного чемпіона WBC Silver, WBO Oriental та IBO International. 

Для 26-річного Фаніяна це буде перший виступ після поразки за очками від британця Адама Азіма у вересні минулого року. До цього Арам йшов на 10-матчеву переможну серію, завоювавши титули за версіями WBO Oriental та IBO International.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Igor Faniyan (@faniyanigor)

25-річний Меркадо вдруге в кар'єрі битиметься за межами батьківщини. Єдиний досвід раніше виявився невдалим, Франциско програв у Чехії місцевому проспекту Павлу Полаковичу. На рахунку мексиканця є досить гучний успіх — наприкінці 2021 року він здолав за очками аргентинця Фабіана Майдану, який є молодшим братом легендарному Маркосу Майдані.

Меркадо минулий бій провів 12 грудня, перемігши технічним нокаутом у третьому раунді співвітчизнику Мануелу Альварезу (4-7, 2 КО).

В андеркарді майбутнього вечора боксу заплановано шість поєдинків за участю Назрі Рагімова, Тараса Бондарчука та ін.

Ведучий Горбунов, співатиме Козак Сіромаха

Ведучим вечора буде український телеведучий та шоумен Юрій Горбунов. Розважатимуть гостей зіркові артисти Козак Сіромаха, Світлана Тарабарова та Альона Омаргалієва.

Окрім збору на відновлення пошкодженої росіянами школи, під час заходу відбудеться благодійний аукціон. Виручені з нього кошти будуть передані зведеному воєнізованому підрозділу патрульної поліції ім. Нестора Махно та ударній роті БПАК "Бойові Хрущі"

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби. 

Вихованця "Динамо" переведено в дубль польської команди та виставлено на трансфер. 

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Юрій Горбунов
Миколаїв
бокс

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі