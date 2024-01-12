Фаниан и Меркадо будут собирать средства на реконструкцию школы в Николаеве

Арам Фаніян. Фото: Instagram/faniyan_aram

20 января в Киеве в клубе SPARTABOX состоится масштабный вечер по боксу, главная цель которого собрать 5 миллионов гривен для проекта UNITED24 по восстановлению спортивной школы в Николаеве. Главным событием вечера станет поединок за титул Чемпиона Мира WBF между Арамом Фанияном и Франциско Меркадо.

Подробности и анонс мероприятия в материале Новости.LIVE.

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Украинский боксер первого полусреднего веса Арам Фаниен (23-2, 5 КО) будет соревноваться уже за четвертый титул в своей карьере. Ранее он боксировал за пояс молодежного чемпиона WBC Silver, WBO Oriental и IBO International.

Для 26-летнего Фанияна это будет первое выступление после поражения по очкам от британца Адама Азима в сентябре прошлого года. До этого Арам шел на 10-матчевую победную серию, завоевав титулы по версиям WBO Oriental и IBO International.

25-летний Меркадо во второй раз в карьере сразится за пределами родины. Единственный опыт ранее оказался неудачным, Франциско проиграл в Чехии местному проспекту Павлу Полаковичу. На счету мексиканца довольно громкий успех — в конце 2021 года он одолел по очкам аргентинца Фабиана Майдана, младшего брата легендарного Маркоса Майдана.

Меркадо прошедшее сражение провел 12 декабря, победив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику Мануэлу Альварезу (4-7, 2 КО).

В андеркарде в предстоящий вечер бокса запланировано 6 поединков с участием Назри Рагимова, Тараса Бондарчука и т.д.

Ведущий Горбунов, поет Козак Сиромаха

Ведущим вечером будет украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов. Развлекать гостей будут звездные артисты Козак Сиромаха, Светлана Тарабарова и Алена Омаргалиева.

Кроме сбора на восстановление поврежденной россиянами школы во время мероприятия состоится благотворительный аукцион. Вырученные из него средства будут переданы сводному военизированному подразделению патрульной полиции им. Нестора Махно и Ударной роте БПАК "Боевые Хрущи"

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