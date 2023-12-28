Федерація фехтування України вимагає від CAS заборонити виступ росіян на Олімпіаді

Ольга Харлан. Фото: Instagram

Федерація фехтування України звернулася до спортивного арбітражного суду в Лозанні (СAS) з апеляційною скаргою на міжнародну федерацію фехтування (FIE). Причиною позову стало ганебне рішення останньої повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.

Подробиці апеляції в матеріалі Новини.LIVE.

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У заяві сказано, що позиція FIE є порушенням права на доступ до справедливого правосуддя. Організація вимагає CAS визнати позицію дисциплінарного трибуналу міжнародної федерації фехтування неправомірною і виключити окупантів з FIE.

"Неправомірна відмова дисциплінарного трибуналу FIE розглядати скаргу ФФУ є черговим проявом бездіяльності Міжнародної федерації фехтування та небажання захищати базові принципи діяльності світового фехтувальної спільноти", — ідеться в заяві ФФУ.

Варто зазначити, що європейська конфедерація фехтування призупинила членство РФ і Білорусі в організації і не допускає їх на турніри під своєю егідою.

МОК допускає зло на Олімпіаду

Ще раніше українські фехтувальники критично сприйняли новину, що МОК вирішило допустити росіян на олімпійські ігри під нейтральним прапором.

"Обурює, що весь світ спостерігає за війною, більшість країн підтримують Україну і допомагають нам боротися зі злом. А МОК просто бере і допускає це зло до Олімпійських Ігор. Хочеться кричати і ставити безліч питань: чому так? Чому люди, які крокують з військовими парадами, отримують ордена від генералів-вбивць мають право знаходитися поряд з світовою елітою спорту?", — написала Харлан.

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