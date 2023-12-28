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Федерація фехтування України вимагає від CAS заборонити виступ росіян на Олімпіаді

28 грудня 2023 22:33
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Федерація фехтування України вимагає від CAS заборонити виступ росіян на Олімпіаді
Ольга Харлан. Фото: Instagram
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Федерація фехтування України звернулася до спортивного арбітражного суду в Лозанні (СAS) з апеляційною скаргою на міжнародну федерацію фехтування (FIE). Причиною позову стало ганебне рішення останньої повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.

Подробиці апеляції в матеріалі Новини.LIVE.

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У заяві сказано, що позиція FIE є порушенням права на доступ до справедливого правосуддя. Організація вимагає CAS визнати позицію дисциплінарного трибуналу міжнародної федерації фехтування неправомірною і виключити окупантів з FIE.

"Неправомірна відмова дисциплінарного трибуналу FIE розглядати скаргу ФФУ є черговим проявом бездіяльності Міжнародної федерації фехтування та небажання захищати базові принципи діяльності світового фехтувальної спільноти", — ідеться в заяві ФФУ.

Варто зазначити, що європейська конфедерація фехтування призупинила членство РФ і Білорусі в організації і не допускає їх на турніри під своєю егідою.

МОК допускає зло на Олімпіаду

Ще раніше українські фехтувальники критично сприйняли новину, що МОК вирішило допустити росіян на олімпійські ігри під нейтральним прапором.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kharlan Olga (@olgakharlan)

"Обурює, що весь світ спостерігає за війною, більшість країн підтримують Україну і допомагають нам боротися зі злом. А МОК просто бере і допускає це зло до Олімпійських Ігор. Хочеться кричати і ставити безліч питань: чому так? Чому люди, які крокують з військовими парадами, отримують ордена від генералів-вбивць мають право знаходитися поряд з світовою елітою спорту?", — написала Харлан.

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