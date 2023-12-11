Сборная Украины по шпаге выиграла бронзовые медали Кубка мира в Канаде

Сборная Украины по фехтованию на шпагах. Фото: facebook.com/fencing.ukraine

В Ванкувере прошел этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. На нем снова показала сильное выступление женская команда.

Украинки выиграли бронзовые награды, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины по фехтованию на шпагах на третьей строчке. Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Как Украина выиграла медали

На турнире в Канаде женскую сборную Украины по шпаге представили Елена Кривецкая, Фейби Бежури, Влада Харькова и Инна Бровко. Этот же состав на старте сезона выиграл этап Кубка мира в Италии.

По ходу турнира украинки в 1/8 финала одолели команду Израиля (45-38), а в четвертьфинале Италию (43-38).

В полуфинальном матче Украина в равной борьбе уступила США (43-45).

В бронзовом финале украинские девушки сошлись с сильнейшей командой Южной Кореи. Украина лучше провела начало, но потом кореянки сравнялись. При счете 36-36 победитель должен определить один укол и его нанесла Бежури, которая принесла победу нашей команде — 37-36.

Отметим, что мужская сборная Украины на турнире обыграла лидеров сезона Франции, но осталась без медалей.

Добавим, что в начале ноября украинки также выиграли у кореянок в финале Кубка мира в Леньяно. Тогда был тяжелый матч и украинки в нем победили с разрывом в один балл — 41:40.

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