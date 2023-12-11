Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Збірна України зі шпаги виграла бронзові медалі Кубку світу в Канаді arrow

Збірна України зі шпаги виграла бронзові медалі Кубку світу в Канаді

11 грудня 2023 11:31
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Збірна України зі шпаги виграла бронзові медалі Кубку світу в Канаді
Збірна України з фехтування на шпагах. Фото: facebook.com/fencing.ukraine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Ванкувері пройшов етап Кубка світу з фехтування на шпагах. На ньому знову показала сильний виступ жіноча команда.

Українки виграли бронзові нагороди, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Сборная Украины по фехтованию на шпагах
Збірна України з фехтування на шпагах на третій сходинці. Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Як Україна виграла медалі

На турнірі в Канаді жіночу збірну України зі шпаги представили Олена Кривецька, Фейбі Бежурі, Влада Харькова та Інна Бровко. Цей же склад на старті сезону виграв етап Кубка світу в Італії.

По ходу турніру українки в 1/8 фіналу здолали команду Ізраїля (45-38), а у чвертьфіналі Італію (43-38).

У півфінальному матчі Україна в рівній боротьбі поступилася США (43-45).

У бронзовому фіналі українські дівчата зійшлись з сильною командою Південної Кореї. Україна краще провела початок, але потім кореянки зрівнялися. При рахунку 36-36 переможця мав визначити один укол і його завдала Бежурі, яка принесла перемогу нашій команді — 37-36.

Зазначимо, що чоловіча збірна України на турнірі обіграла лідерів сезону Франції, але залишилась без медалей.

Додамо, що на початку листопада українки також виграли у кореянок у фіналі Кубка світу в Леньяно. Тоді також був важкий матч й українки в ньому перемогли з розривом в один бал — 41:40.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер зірки "Дніпра-1".

Віталія Миколенка чекають у Іспанії, коли відбудеться трансфер.

Шовковський назвав майбутніх лідерів київського "Динамо"

Андрій Лунін провів класний матч із "Бетісом", але в наступній грі зіграє Кепа.

Ілля Забарний зацікавив топовий клуб із Лондона.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

Актуальне по темі