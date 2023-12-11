Збірна України зі шпаги виграла бронзові медалі Кубку світу в Канаді

Збірна України з фехтування на шпагах. Фото: facebook.com/fencing.ukraine

У Ванкувері пройшов етап Кубка світу з фехтування на шпагах. На ньому знову показала сильний виступ жіноча команда.

Українки виграли бронзові нагороди, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України з фехтування на шпагах на третій сходинці. Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Як Україна виграла медалі

На турнірі в Канаді жіночу збірну України зі шпаги представили Олена Кривецька, Фейбі Бежурі, Влада Харькова та Інна Бровко. Цей же склад на старті сезону виграв етап Кубка світу в Італії.

По ходу турніру українки в 1/8 фіналу здолали команду Ізраїля (45-38), а у чвертьфіналі Італію (43-38).

У півфінальному матчі Україна в рівній боротьбі поступилася США (43-45).

У бронзовому фіналі українські дівчата зійшлись з сильною командою Південної Кореї. Україна краще провела початок, але потім кореянки зрівнялися. При рахунку 36-36 переможця мав визначити один укол і його завдала Бежурі, яка принесла перемогу нашій команді — 37-36.

Зазначимо, що чоловіча збірна України на турнірі обіграла лідерів сезону Франції, але залишилась без медалей.

Додамо, що на початку листопада українки також виграли у кореянок у фіналі Кубка світу в Леньяно. Тоді також був важкий матч й українки в ньому перемогли з розривом в один бал — 41:40.

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