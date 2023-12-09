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Харлан выиграла серебро Гран-при в Орлеане

9 декабря 2023 21:46
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Агабекян Карен
редактор
Харлан выиграла серебро Гран-при в Орлеане
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во французском Орлеане прошло Гран-при по фехтованию. В соревновании саблисток выступила украинка Ольга Харлан.

Олимпийская чемпионка дошла до финала турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

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В соревнованиях саблисток, кроме Харлан, Украину представила Ольга Комащук, победившая кореянку Джи Су Джун (15-11), американку Татьяну Назлимову (15-12), но в 1/8 финала проиграла Ренате Катони (11-15) из Венгрии.

Лучше дела на Гран-при обстояли у более опытной и титулованной Харлан. Ольга по ходу турнира выиграла у итальянки Ребекки Гаргано (15-13), венгерки Эмеше Домонкош (15-8), итальянки Кьяры Мормиле (15-7). В четвертьфинале она одолела кореянку Ха-йон Чон (15-13), а в полуфинале француженку Сесилию Бердер (15-11).

В финале украинская саблистка соревновалась с француженкой Манон Апити-Брюне. Во время матча Ольга выигрывала с преимуществом в четыре удара, но не удержала его и проиграла схватку со счетом 12-15.

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