Харлан виграла "срібло" етапу Кубка світу з фехтування

Ольга Харлан. Фото: FIE

Шаблістка Ольга Харлан — срібна призерка етапу Кубка світу в Алжирі, де проходить об'єднаний етап з фехтування серед чоловічої та жіночої шаблі. У фіналі змагань спортсменка поступилася француженці Сарі Бальцер 11:15.

Про успіх повідомили на офіційній сторінці Національної федерації фехтування України, передає Новини.LIVE.

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"Вітаємо з неймовірним початком олімпійського сезону 2023/2024!" — написали на сторінці.

Зазначимо, що для Ольги ця медаль стала тридцятою в кар'єрі на етапах Кубка світу. Також варто сказати, що цей етап турніру був першим у поточному сезоні.

Що стосується інших українських фехтувальниць, то Олена Блавацька в першому етапі поступилася Лусії Мартін-Португез з Іспанії, а Юлія Бакастова також програла Бальцер, але в другому раунді.

Боротьба з окупантами у спорті

Також, нагадаємо, що Федерація фехтування України раніше оголошувала збір коштів на оскарження рішень Міжнародної федерації фехтування (FIE) про допуск спортсменів з Російської Федерації та Республіки Білорусь до участі у міжнародних змаганнях у Спортивному арбітражному суді (CAS) та Окружному суді Лозанни.

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