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Харлан продала колекційну ляльку Барбі — куди пішли гроші

1 листопада 2023 16:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Харлан продала колекційну ляльку Барбі — куди пішли гроші
Ольга Харлан у спортивному залі. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома українська шаблістка Ольга Харлан продовжує допомагати українським військовослужбовцям. Спортсменка є амбасадоркою відомої клініки, яка допомагає проводити реабілітацію захисників України.

Харлан перевела на рахунок клініки солідну суму, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

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Олімпійська чемпіонка-2008 три роки тому стала прототипом колекційної ляльки компанії Mattel, яка була зроблена в єдиному екземплярі. Барбі з обличчям Харлан у спеціальному спортивному екіпіруванні було презентовано українській спортсменці.

Ольга Харлан
Ольга Харлан із лялькою Барбі. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Доля ексклюзивної ляльки Барбі

Ольга Харлан продала цю модель на аукціоні. Барбі придбав покупець з Італії, а вартість ляльки становила 10 400 доларів США. Українська фехтувальник без вагань віддала ці гроші на благодійність.

Харлан вирішила переказати кошти від продажу ляльки клініці, яка займається реабілітацією українських військових, які постраждали в результаті війни. За ці гроші вдалося провести курс реабілітації для 14 захисників України. Ще трьох бійців було прооперовано.

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