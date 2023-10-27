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Харлан оцінила шанси України на Олімпіаді-2024 у Парижі

27 жовтня 2023 15:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Харлан оцінила шанси України на Олімпіаді-2024 у Парижі
Ольга Харлан радіє перемозі. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома спортсменка Ольга Харлан розповіла про підготовку до участі у літніх Олімпійських іграх, які наступного року відбудуться у Парижі. Фехтувальниця вважає, що у національної команди є шанс на медалі.

Харлан розповіла, що склад збірної України вже склався, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Збірна України з фехтування може здобути путівку на Олімпіаду до Парижа. Ольга Харлан упевнена, що шанси кваліфікуватись на Ігри-2024 досить високі. Необхідно лише продовжити виступати цього сезону в тому ж темпі, що і зараз. Мотивації в українців не бракує.

Ольга Харлан
Ольга Харлан у Мілані. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Харлан мріє про Париж

Збірна України з фехтування посідає п'яте місце в олімпійській кваліфікації як перша команда, яка має потрапити на Олімпіаду. Необхідно не припускатися помилок на офіційних турнірах, і тоді шаблістки завоюють путівки на Ігри.

"У команди великий потенціал. Необхідно лише добувати очки. Останнім часом у нас один склад: Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та я. Протягом усього сезону було так. В Алжирі на Кубку світу виступатимемо таким самим складом", — пояснила Ольга Харлан.

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