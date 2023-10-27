Харлан оценила шансы Украины на Олимпиаде-2024 в Париже

Ольга Харлан радуется победе. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Известная спортсменка Ольга Харлан рассказала о подготовке к участию в летних Олимпийских играх, которые в следующем году пройдут в Париже. Фехтовальщица считает, что у национальной команды есть шанс на медали.

Харлан рассказала, что состав сборной Украины уже сложился, сообщает "Суспільне Спорт".

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Сборная Украины по фехтованию может получить путевку на Олимпиаду в Париж. Ольга Харлан уверена, что шансы квалифицироваться на Игры-2024 достаточно высоки. Необходимо лишь продолжить выступать в этом сезоне в том же темпе, что и сейчас. У украинцев нет недостатка в мотивации.

Ольга Харлан в Милане. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Харлан мечтает о Париже

Сборная Украины по фехтованию занимает пятое место в олимпийской квалификации в качестве первой команды, которая должна попасть на Олимпиаду. Необходимо не допускать ошибок на официальных турнирах, и тогда саблистки завоюют путевки на Игры.

"У команды большой потенциал. Необходимо лишь добывать очки. В последнее время у нас один состав: Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова и я. На протяжении всего сезона было так. В Алжире на Кубке мира будем выступать таким же составом", — объяснила Ольга Харлан.

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