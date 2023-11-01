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Харлан продала коллекционную куклу Барби — куда пошли деньги

1 ноября 2023 16:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харлан продала коллекционную куклу Барби — куда пошли деньги
Ольга Харлан в спортивном зале. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная украинская саблистка Ольга Харлан продолжает помогать украинским военнослужащим. Спортсменка является амбассадоркой известной клиники, которая помогает проводить реабилитацию защитника Украины. 

Харлан перевела на счет клиники солидную сумму, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

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Олимпийская чемпионка-2008 три года назад стала прототипом коллекционной куклы компании Mattel, которая была произведена в единственном экземпляре. Барби с лицом Харлан в специальной спортивной экипировке была презентована украинской спортсменке. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан с куклой Барби. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Судьба эксклюзивной куклы Барби 

Ольга Харлан продала эту модель на аукционе. Барби приобрел покупатель из Италии, а стоимость куклы составила 10 400 долларов США. Украинская фехтовальщица без колебаний отдала эти деньги на благотворительность. 

Харлан решила перевести средства от продажи куклы клинике, которая занимается реабилитацией пострадавших в результате войны украинских военных. На эти деньги удалось провести курс реабилитации для 14 защитников Украины. Еще трое бойцов были прооперированы.

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