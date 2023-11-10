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Харлан выиграла "серебро" этапа Кубка мира по фехтованию

10 ноября 2023 22:43
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Харлан выиграла "серебро" этапа Кубка мира по фехтованию
Ольга Харлан. Фото: FIE
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Саблистка Ольга Харлан — серебряный призер этапа Кубка мира в Алжире, где проходит объединенный этап по фехтованию среди мужской и женской сабли. В финале соревнований спортсменка уступила француженке Сари Бальцер 11:15.

Об успехе сообщили на официальной странице Национальной федерации фехтования Украины, сообщает Новини.LIVE.

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Отметим, что для Ольги медаль стала тридцатой в карьере на этапах Кубка мира. Также следует сказать, что этот этап турнира был первым в текущем сезоне.

Что касается других украинских фехтовальщиц, то Елена Блавацкая в первом этапе уступила Лусии Мартин-Португез из Испании, а Юлия Бакастова также проиграла Бальцеру, но во втором раунде.

Борьба с оккупантами в спорте

Также, напомним, что Федерация фехтования Украины ранее объявляла сбор средств на обжалование решений Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь к участию в международных соревнованиях в Спортивном арбитражном суде (CAS) и Окружном суде Лозанны.

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