Харлан выиграла "серебро" этапа Кубка мира по фехтованию
Саблистка Ольга Харлан — серебряный призер этапа Кубка мира в Алжире, где проходит объединенный этап по фехтованию среди мужской и женской сабли. В финале соревнований спортсменка уступила француженке Сари Бальцер 11:15.
Об успехе сообщили на официальной странице Национальной федерации фехтования Украины, сообщает Новини.LIVE.
"Поздравляем с невероятным началом олимпийского сезона 2023/2024!" — написали на странице.
Отметим, что для Ольги медаль стала тридцатой в карьере на этапах Кубка мира. Также следует сказать, что этот этап турнира был первым в текущем сезоне.
Что касается других украинских фехтовальщиц, то Елена Блавацкая в первом этапе уступила Лусии Мартин-Португез из Испании, а Юлия Бакастова также проиграла Бальцеру, но во втором раунде.
Борьба с оккупантами в спорте
Также, напомним, что Федерация фехтования Украины ранее объявляла сбор средств на обжалование решений Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь к участию в международных соревнованиях в Спортивном арбитражном суде (CAS) и Окружном суде Лозанны.
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