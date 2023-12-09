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Харлан виграла срібло Гран-прі в Орлеані

9 грудня 2023 21:46
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Агабекян Карен
редактор
Харлан виграла срібло Гран-прі в Орлеані
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У французькому Орлеані пройшло Гран-прі з фехтування. У змаганні шаблісток виступила українка Ольга Харлан.

Олімпійська чемпіонка дійшла до фіналу турниру, повідомив портал Новини.LIVE.

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У змаганнях шаблісток, крім Харлан, Україну представила Ольга Комащук, яка перемогла кореянку Джі Су Джун (15-11), американку Тетяну Назлимову (15-12), але в 1/8 фіналу програла Ренаті Катоні (11-15) з Угорщини.

Краще справи на Гран-прі йшли у більш досвідченої та титулованої Харлан. Ольга по ходу турніра виграла у італійки Ребекки Гаргано (15-13), угорки Емеше Домонкош (15-8), італійки К'яри Морміле (15-7). У чвертьфіналі вона здолала кореянку Ха-йон Чон (15-13), а у півфіналі француженку Сесилію Бердер (15-11).

У фіналі українська шаблістка змагалася з француженкою Манон Апіті-Брюне. Під час матчу Ольга вигравала з перевагою в чотири удари, але не втримала її та програла сутичку з рахунком 12-15.

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