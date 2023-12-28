Федерация фехтования Украины требует от CAS запретить выступление россиян на Олимпиаде

Ольга Харлан. Фото: Instagram

Федерация фехтования Украины обратилась в спортивный арбитражный суд в Лозанне (СAS) с апелляционной жалобой на международную федерацию фехтования (FIE). Причиной иска стало позорное решение последней вернуть российских спортсменов в международные соревнования.

Подробности апелляции в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

В заявлении говорится, что позиция FIE является нарушением права на доступ к справедливому правосудию. Организация требует CAS признать позицию дисциплинарного трибунала международной федерации фехтования неправомерной и исключить оккупантов из FIE.

"Неправомерный отказ дисциплинарного трибунала FIE рассматривать жалобу ФФУ является очередным проявлением бездействия Международной федерации фехтования и нежелания защищать базовые принципы деятельности мирового фехтовального сообщества", — говорится в заявлении ФФУ.

Следует отметить, что европейская конфедерация фехтования приостановила членство РФ и Белоруссии в организации и не допускает их на турниры под своей эгидой.

МОК допускает зло на Олимпиаду

Еще раньше украинские фехтовальщики критически восприняли новость, что МОК решило допустить россиян на олимпийские игры под нейтральным флагом.

"Возмущает, что весь мир наблюдает за войной, большинство стран поддерживают Украину и помогают нам бороться со злом. А МОК просто берет и допускает это зло к Олимпийским Играм. Хочется кричать и задавать множество вопросов: почему так? Почему люди, которые шагают с военными парадами, получающими ордена от генералов-убийц вправе находиться рядом с мировой элитой спорта?", — написала Харлан.

Напомним, бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша .

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ .

Житомирское "Полесье" сменит эмблему.