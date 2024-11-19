Федецький різко прокоментував судову справу Тимощука

Артем Федецький. Фото: dynamo.kiev

Колишній гравець збірної України Артем Федецький висловився стосовно справи Анатолія Тимощука та суду в Лозанні. Він заявив, що Анатолію не місце в Україні.

Про це пише Sport-express.

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Колишній гравець "Дніпра" заявив, що в Україні забагато уваги приділяють Тимощуку. За словами Артема, він не потрібний нашій країні.

"Та забийте ви вже на цього шакала. Виграв суд? Ну то й флаг йому в руки або краще в одне місце. Нехай тішиться своїми нагородами. Тимощук просто задовольнив свої амбіції, які нікому не потрібні. Це пропаща людина, про яку взагалі не треба згадувати. Він вже давно показав, що не є українцем", — сказав Федецький.

Анатолій Тимощук. Фото: Depositphotos

Крім цього, він пояснив, що Лозанна може керуватись своїми невідомими критеріями для оцінки ситуації, проте в Україні не варто говорити про Тимощука та "робити йому рекламу".

"Чому Лозанна стала на сторону Тимощука? Напевно, у них є якісь критерії, за якими вони оцінюють ситуацію, не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні. Але для України ясно одне: Тимощук — це зрадник. На цьому крапка. І не треба йому вже робити рекламу. Погана реклама — це також реклама. Мені навіть бридко згадувати про цю людину", — сказав він.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Анатолій Тимощук за допомогою вердикту Спортивного арбітражного суду (CAS) домігся скасування футбольних санкцій з боку УАФ.

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