Федецкий резко прокомментировал судебное дело Тимощука

Федецкий гневно высказался о судебном деле Тимощука
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался по делу Анатолия Тимощука и суда в Лозанне. Он заявил, что Анатолию не место в Украине.
Об этом пишет Sport-express.
Федецкий прокомментировал суд Тимощука
Бывший игрок "Днепра" заявил, что в Украине слишком много внимания уделяют Тимощуку. По словам Артема, он не нужен нашей стране.
"Да забейте вы уже на этого шакала. Выиграл суд? Ну и флаг ему в руки или лучше в одно место. Пусть радуется своим наградам. Тимощук просто удовлетворил свои амбиции, которые никому не нужны. Это пропащий человек, о котором вообще не надо вспоминать. Он уже давно показал, что не является украинцем", — сказал Федецкий.
Кроме того, он пояснил, что Лозанна может руководствоваться своими неизвестными критериями для оценки ситуации, однако в Украине не стоит говорить о Тимощуке и "делать ему рекламу".
"Почему Лозанна стала на сторону Тимощука? Наверное, у них есть какие-то критерии, по которым они оценивают ситуацию, несмотря на то, что происходит в нашей стране. Но для Украины ясно одно: Тимощук — это предатель. На этом точка. И не надо ему уже делать рекламу. Плохая реклама — это тоже реклама. Мне даже противно вспоминать об этом человеке", — сказал он.
Накануне СМИ сообщали, что Анатолий Тимощук с помощью вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) добился отмены футбольных санкций со стороны УАФ.
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