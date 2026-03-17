Головна Спорт ФІФА може перенести матчі ЧС-2026 зі США

ФІФА може перенести матчі ЧС-2026 зі США

Дата публікації: 17 березня 2026 16:41
Президент ФІФА Джанні Інфантіно на прийомі у Вашингтоні. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Чемпіонат світу з футболу-2026 року може пройти за участю не всіх заявлених збірних. Під загрозою участі опинилася національна команда Ірану. Турнір уперше в історії відбудеться одразу в трьох країнах: США, Канаді та Мексиці.

Однак політична ситуація може вплинути на склад учасників змагання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Middle East Online.

В Ірані розглядають варіант відмови від участі в турнірі. Причиною є напружена ситуація, пов'язана з військовими діями на території країни. Раніше представники іранської сторони заявляли, що не бачать можливості для виступу команди на змаганнях у поточних умовах, у ФІФА з цього приводу все ще зберігають мовчання.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час візиту до Бразилії у січні 2026 року
Джанні Інфантіно в Бразилії. Фото: Reuters/Mateus Bonomi

Можливе перенесення матчів ЧС-2026

Водночас Іран не відкидає альтернативного сценарію. Повідомляється, що тривають консультації з ФІФА про можливе перенесення матчів за участю команди на територію Мексики. Згідно з календарем, частина ігор збірної має відбутися у США, включно із зустрічами в Лос-Анджелесі та Сіетлі.

Раніше збірна Ірану потрапила до групи G, де її суперниками стануть Бельгія, Єгипет та Нова Зеландія. Для команди це може стати сьомою участю у фінальній частині чемпіонату світу. У всіх попередніх випадках іранська збірна завершувала виступ на стадії групового етапу.

спорт футбол Збірна Ірану з футболу Джанні Інфантіно ФІФА ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
