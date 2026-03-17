ФИФА может перенести матчи ЧМ-2026 из США

Президент ФИФА Джанни Инфантино на приеме в Вашингтоне. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Чемпионат мира по футболу-2026 года может пройти с участием не всех заявленных сборных. Под угрозой участия оказалась национальная команда Ирана. Турнир впервые в истории состоится сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Однако политическая ситуация может повлиять на состав участников соревнования, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Middle East Online.

В Иране рассматривают вариант отказа от участия в турнире. Причиной является напряженная ситуация, связанная с военными действиями на территории страны. Ранее представители иранской стороны заявляли, что не видят возможности для выступления команды на соревнованиях в текущих условиях, в ФИФА по этому поводу все еще хранят молчание.

Возможен перенос матчей ЧМ-2026

В то же время Иран не исключает альтернативный сценарий. Сообщается, что ведутся консультации с ФИФА о возможном переносе матчей с участием команды на территорию Мексики. Согласно календарю, часть игр сборной должна пройти в США, включая встречи в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Ранее сборная Ирана попала в группу G, где ее соперниками станут Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Для команды это может стать седьмым участием в финальной части чемпионата мира. Во всех предыдущих случаях иранская сборная завершала выступление на стадии группового этапа.

Напомним, один из известных клубов проявляет интерес к Анатолию Трубину, при этом "Бенфика" уже получила предложение по трансферу.

В России неожиданно проявили интерес к будущему бою Александра Усика против Рико Верховена.