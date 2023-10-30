Ф'юрі дав обіцянку Усику і розповів про підготовку до нового бою
Британський боксер Тайсон Ф'юрі підтвердив, що бій з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться. "Циганський король" звернувся до українця із заявою.
Також Ф'юрі прийняв критику після складної перемоги над Нганну, повідомляє Fight News.
Тайсон Ф'юрі побував у нокдауні під час бою з Френсісом Нганну, але все одно був визнаний переможцем поєдинку. Після цього протистояння розпочалася підготовка до зустрічі "Циганського короля" з українським боксером. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.
Що Ф'юрі сказав Усику
Британський боксер запевнив, що поєдинок з українцем обов'язково відбудеться. Однак при цьому Тайсон не назвав точної дати, хоча вона прописана в контракті на бій. Йдеться про 23 грудня 2023 року.
"Усик, тобі час готуватися до поєдинку. Ми влаштуємо найбільший бій всього покоління. Переможець отримає все, стане безперечним чемпіоном", — заявив Тайсон Ф'юрі.
Помилки у бою проти Нганну
Крім цього, британець прокоментував свої невдачі в поєдинку з Френсісом Нганну. Тайсон визнав, що підійшов до цього протистояння не в найкращій формі. Ф'юрі заявив, що врахував помилки та вже готується до нового випробування.
"Так, це безперечно була не найкраща вистава в моїй кар'єрі. Я обзавівся новими синцями, але нічого страшного не сталося. Тепер я трохи відпочину і повернуся до спортзалу. Пора рухатися до нового етапу", — заявив Тайсон Ф'юрі.
Нагадаємо, Яремчук частіше гратиме в основі — тренер "Валенсії" назвав причину.
Колишній тренер "Шахтаря" може замінити Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".
Судаков розповів, у якому чемпіонаті хоче пограти після трансферу з "Шахтаря".
Усик може відібрати у Ф'юрі пояс WBC навіть без бою — про що йдеться.
Легіонер "Динамо" повернеться до київського клубу попри страх грати в Україні.
Читайте Новини.LIVE!