Ф'юрі дав обіцянку Усику і розповів про підготовку до нового бою

Тайсон Ф'юрі під час виходу на ринг. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Британський боксер Тайсон Ф'юрі підтвердив, що бій з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться. "Циганський король" звернувся до українця із заявою.

Також Ф'юрі прийняв критику після складної перемоги над Нганну, повідомляє Fight News.

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Тайсон Ф'юрі побував у нокдауні під час бою з Френсісом Нганну, але все одно був визнаний переможцем поєдинку. Після цього протистояння розпочалася підготовка до зустрічі "Циганського короля" з українським боксером. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Нокдаун Тайсона Ф'юрі. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Що Ф'юрі сказав Усику

Британський боксер запевнив, що поєдинок з українцем обов'язково відбудеться. Однак при цьому Тайсон не назвав точної дати, хоча вона прописана в контракті на бій. Йдеться про 23 грудня 2023 року.

"Усик, тобі час готуватися до поєдинку. Ми влаштуємо найбільший бій всього покоління. Переможець отримає все, стане безперечним чемпіоном", — заявив Тайсон Ф'юрі.

Помилки у бою проти Нганну

Крім цього, британець прокоментував свої невдачі в поєдинку з Френсісом Нганну. Тайсон визнав, що підійшов до цього протистояння не в найкращій формі. Ф'юрі заявив, що врахував помилки та вже готується до нового випробування.

"Так, це безперечно була не найкраща вистава в моїй кар'єрі. Я обзавівся новими синцями, але нічого страшного не сталося. Тепер я трохи відпочину і повернуся до спортзалу. Пора рухатися до нового етапу", — заявив Тайсон Ф'юрі.

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