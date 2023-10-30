Фьюри дал обещание Усику и рассказал о подготовке к новому бою

Тайсон Фьюри во время выхода на ринг. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Британский боксер Тайсон Фьюри подтвердил, что бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится. "Цыганский король" обратился к украинцу с заявлением.

Также Фьюри принял критику после сложной победы над Нганну, сообщает Fight News.

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Тайсон Фьюри побывал в нокдауне во время боя с Фрэнсисом Нганну, но все равно был признан победителем поединка. После этого противостояния началась подготовка к встрече "Цыганского короля" с украинским боксером. Победители боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Нокдаун Тайсона Фьюри. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Что Фьюри сказал Усику

Британский боксер заверил, что поединок с украинцем обязательно состоится. Однако при этом Тайсон не назвал точную дату, хотя она прописана в контракте на бой. Речь идет о 23 декабря 2023 года.

"Эй, Усик, тебе пора готовится к поединку. Мы устроим величайший бой всего поколения. Победитель получит все, станет бесспорным чемпионом", — заявил Тайсон Фьюри.

Ошибки в бое против Нганну

Помимо этого британец прокомментировал свои неудачи в поединке с Фрэнсисом Нганну. Тайсон признал, что подошел к этому противостоянию не в лучшей форме. Фьюри заявил, что учел ошибки и уже готовится к новому испытанию.

"Да, это определенно было не лучшее представление в моей карьере. Я обзавелся новыми синяками, но ничего страшного не произошло. Теперь я немного отдохну и вернусь в спортзал. Пора двигаться к новому этапу", — заявил Тайсон Фьюри.

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