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Фьюри дал обещание Усику и рассказал о подготовке к новому бою

30 октября 2023 16:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри дал обещание Усику и рассказал о подготовке к новому бою
Тайсон Фьюри во время выхода на ринг. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Британский боксер Тайсон Фьюри подтвердил, что бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится. "Цыганский король" обратился к украинцу с заявлением. 

Также Фьюри принял критику после сложной победы над Нганну, сообщает Fight News

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Тайсон Фьюри побывал в нокдауне во время боя с Фрэнсисом Нганну, но все равно был признан победителем поединка. После этого противостояния началась подготовка к встрече "Цыганского короля" с украинским боксером. Победители боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. 

Тайсон Фьюри
Нокдаун Тайсона Фьюри. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Что Фьюри сказал Усику 

Британский боксер заверил, что поединок с украинцем обязательно состоится. Однако при этом Тайсон не назвал точную дату, хотя она прописана в контракте на бой. Речь идет о 23 декабря 2023 года. 

"Эй, Усик, тебе пора готовится к поединку. Мы устроим величайший бой всего поколения. Победитель получит все, станет бесспорным чемпионом", — заявил Тайсон Фьюри. 

Ошибки в бое против Нганну

Помимо этого британец прокомментировал свои неудачи в поединке с Фрэнсисом Нганну. Тайсон признал, что подошел к этому противостоянию не в лучшей форме. Фьюри заявил, что учел ошибки и уже готовится к новому испытанию. 

"Да, это определенно было не лучшее представление в моей карьере. Я обзавелся новыми синяками, но ничего страшного не произошло. Теперь я немного отдохну и вернусь в спортзал. Пора двигаться к новому этапу", — заявил Тайсон Фьюри. 

Напомним, Яремчук будет чаще играть в основе — тренер "Валенсии" назвал причину. 

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Бывший тренер "Шахтера" может заменить Тен Хага в "Манчестер Юнайтед". 

Усик может отобрать у Фьюри пояс WBC даже без боя — о чем идет речь. 

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